Dělí se vaše domácnost na USB-C a Lightning? Tohle nevídané pouzdro vás sjednotí

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple byl velmi dlouho kritizován za neochotu vzdát se proprietárního nabíjecího konektoru Lightning, přestože jinde (u MacBooků či iPadů) USB-C již nějakou dobu používal. Za tímto rozhodnutím přitom podle všeho stálo především enormní množství licenčních příspěvků, které cupertinské společnosti plynuly z nejrůznějšího příslušenství, které mohlo Lightning využívat. Avšak časy se mění, a se zpřísňováním evropské legislativy musel i Apple (ne)dobrovolně přejít na USB-C u svých smartphonů.

Jelikož došlo k přechodu na USB-C teprve relativně nedávno (u iPhonů 15), existuje pochopitelně stále velké množství uživatelů starších modelů spoléhajících na Lightning. V mnoha domácnostech tak vedle sebe koexistují kabely s dvojicí těchto konektorů, což může způsobovat občasné omyly, ale je limitující především v případech, kdy se uživatelé vydají na cestu a zapomenou přibalit Lightning. Existují také různé redukce na konektor jako takový, avšak až nyní přišel jeden technologický nadšenec s elegantním řešením, díky němuž práce s klasickými redukcemi odpadá.

Ken Pillonel se na svém youtubovém kanálu pochlubil speciálním pouzdrem, které nahrazuje Lightning moderním USB-C konektorem. Jak je to možné bez zásadního nárůstu rozměrů pouzdra? Ken v přiloženém videu velmi důkladně vysvětluje tvůrčí proces a zmiňuje i svůj úspěch, když před několika lety vytvořil první iPhone s USB-C konektorem namísto Lightningu. Také zde uvádí, jak se po důkladné analýze rozhodl vyrobit toto řešení, tj. speciální pouzdro, pro dvacítku iPhonů. Pochopitelně vynechal řadu iPhonů 16 a 15, ale také velmi staré modely, které již nepodporují nejnovější iOS. I tak se jednalo o dvacet iPhonů, pro které bylo nutné vyrobit speciální pouzdro.

Následně sbíral zpětnou vazbu a rozhodl se do pouzdra integrovat prostor pro uložení nanoSIM karty či poutka pro možnost nosit iPhone na šňůrce. Pochopitelně nejkomplikovanější částí bylo správné umístění USB-C konektoru, který se nachází v pravém rohu: tak, aby nevznikla příliš velká brada. Pro umístění se rozhodl i na základě zkušeností s používáním Galaxy S24 Ultra, který má stejně hranaté rohy. USB-C je kromě nabíjení schopné datových přenosů a funguje také v rámci Apple CarPlay. Do pouzdra je navíc integrován magnet, tudíž se technologie MagSafe (či její části) dočkají i majitelé starších iPhonů, jako například iPhonů X či iPhonů 11. Jedinou nevýhodou může být pro někoho absence reverzního nabíjení, to USB-C konektor nezvládá a je nutné se „obrátit“ na Lightning.