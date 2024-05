Další sportovní hodinky jsou za rohem. Podívejte se na Huawei Watch Fit 3

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Do segmentu nositelné elektroniky by už za necelý týden měly přibýt hodinky Huawei Watch Fit 3. Nepředstavená sportovně laděné hodinky se objevily v německém obchodě alternate.de. Známe tak nejen výbavu, ale především vzhled, který do značné míry definuje velký 1,82" OLED displej s rozlišením 480 × 480 pixelů. Vzhled hodinek bude tedy spíše hranatější s rozměry 36,3 × 43,2 × 9,9 milimetrů a hmotností 26 gramů.

K dispozici bude několik variant řemínků, a to fluoroelastomerová pryž a kůže, přičemž řemínky budou navzájem zaměnitelné. Ve všech případech platí, že hodinkám nebude vadit voda ani plavání, neboť se pyšní odolností do 5 ATM. Nepůjde o zcela špičkově vybavené hodinky, což naznačuje kupříkladu skromnější interní paměť o velikost 4 GB. O spojení se stará Bluetooth 5.2 a váš telefon musí být vybaven alespoň Androidem 8/iOS 13. Mezi klíčové funkce lze zařadit čip GPS nebo přítomnost reproduktoru s mikrofonem, díky kterým bude možné pomocí hodinek i telefonovat.

V další výbavě nebudou chybět dnes již standardní senzory monitorující srdeční tep, okysličení krve či spánek. Slušná baterie s kapacitou 400 mAh má zajistit až 10denní výdrž na nabití, které má mimochodem trvat 68 minut.

Huawei Watch Fit 3 se zřejmě představí již 7. května, přičemž cena má startovat na 160 eurech, což jsou zhruba 4 tisíce korun.