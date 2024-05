Huawei se v posledních letech soustředí na wearables, kde nás pravidelně zásobuje stylovými chytrými hodinkami, zajímavými sluchátky či chytrými náramky. Huawei Watch Fit 3 přitom sází na stylový design, velký displej či pestrou přehlídku sportovních a zdravotních funkcí. Bude to však stačit?

Huawei Watch Fit 3 jsou hodinky se zajímavým poměrem cena/výkon. Dnes se ale podrobně podíváme, jak si vedou v praxi a zda se vyplatí jejich pořízení.

Obsah balení: vše potřebné k dispozici

Novinka dorazí v bílé papírové krabičce, která ukrývá Watch Fit 3 s již nasazeným řemínkem, příručky a také kabel s magnetickými piny zakončený USB-A.

Konstrukční zpracování: stylovka s hliníkovým pouzdrem

Huawei Watch Fit 3 již navzdory historii této řady nelze tak docela označit za chytrý náramek, ačkoliv záleží na úhlu pohledu, neboť neexistuje žádná do kamene vyrytá definice chytrých hodinek a náramku. Vzhledem se každopádně jedná spíše o chytré hodinky připomínající například populární Apple Watch. Vymýšlet znovu kolo by bylo zbytečné, podle mého názoru je proto dobře, že Huawei vsadil na funkční tvar, jenž umožňuje rovněž nasazení velkého displeje.

Z hlediska použitých materiálů se můžeme setkat s velmi pěkně zpracovaným hliníkovým pouzdrem, na němž najdeme stejnobarevné klasické tlačítko a také výraznou otočnou korunku červené barvy. S tou lze skrolovat rozhraním, ale také ji zamáčknout, čímž lze otevřít nabídku aplikací, resp. se vrátit na obrazovku s ciferníkem. Huawei na našem trhu nabízí hned několik barevných verzí s fluoroelastomerovým páskem, stejně jako testovanou verzi s nylonovým páskem či variantu s koženým řemínkem (z opravdové kůže). Kdybych si měl hodinky kupovat, osobně bych sáhl právě po nylonovém řemínku, který je praktický během sportovních aktivit, rychle schne a není problém si najít ideální velikost pro vaše zápěstí. Spodní strana vytváří na první pohled dojem skla, podle Huawei se však jedná o kompozitní materiál velmi připomínající sklo. Co se týče odolnosti, je zde klasická voděodolnost do 5 ATM, avšak standard IP68 schází, což je i s přihlédnutím k ceně vcelku škoda, avšak není to ani nic, čím by Watch Fit 3 zcela vybočovaly.

Nutno rovněž zmínit, že se hodinky na zápěstí velmi pohodlně nosí, ostatně jejich hmotnost je pouze 26 gramů (bez řemínku) a rozměrově vám nebudou překážet třeba ani pod manžetou košile či saka nebo jiného oblečení s dlouhým rukávem. Pokud měníte častěji řemínky, potěší jistě velmi snadný systém výměny skrze tlačítka na zadní straně. Ta stačí zamáčknout a řemínek se uvolní, stejně jednoduché je jej opětovně nasadit pouhým vloženým do zdířky, kde se zacvakne.

Displej: pastva pro oči

S designem nepochybně souvisí i displej, který má uhlopříčku 1,82" a také relativně tenké rámečky. Obrazovka je typu AMOLED, jak se na dnešní poměry sluší a patří, a disponuje 60Hz obnovovací frekvencí, což je jeden z rozdílů oproti levným náramkům, jež mají stále často ještě pouze 30 Hz. Z dalších parametrů se sluší zmínit špičková jemnost 347 PPI či maximální jas až 1 500 nitů. Právě ten mě zajímal ještě více než zmíněná jemnost, neboť je důležitý pro zajištění bezproblémové čitelnosti na slunci. Naštěstí mohu konstatovat, že svítivost je skutečně špičková a nikdy jsem neměl problém s tím si na displeji hodinek cokoliv přečíst, i když svítilo sebevíc. Výtky nemám ani k tomu, jak funguje automatická regulace jas či tomu, jak pohotově se displej hodinek rozsvítí po zvednutí zápěstí.

Uživatele jistě potěší také podpora Always-On, který lze časovat a má několik podob, i gesta zhasnutí obrazovky zakrytím dlaně. Co se týče ochrany, tak sklíčko je 2,5D, tudíž mírně zaoblené, a logicky tedy i o trochu náchylnější k poškrábání. Během používání nicméně vzorně odolávalo poškození, i když konci testování se na něm objevil vlasový škrábanec.

Systém a výkon: HarmonyOS na palubě

Novinka využívá systém HarmonyOS, který dostal modernizovanou podobu, jež je, jednoduše řečeno, barevnější. To znamená, že je rozhraní systému líbivější a barvy vyplňují mnohdy celý displej. Systém jako takový je velmi svižný, nijak se nezpomaluje a má relativně široké možnosti, které se však liší na základě toho, zda je telefon spárovaný s Androidem či iOS. Watch Fit 3 jsem nějakou dobu používal propojené s iPhonem, kdy vše fungovalo příkladně, avšak schází možnost do hodinek nahrávat hudební soubory či odpovídat skrze hodinky na notifikace. Spárování Watch Fit 3 s Androidem uvedené umožňuje, avšak u nahrávání hudebních skladeb vás hodinky nechají tápat, jak velké úložiště vlastně máte k dispozici, neboť nezobrazují jeho velikost a v tuto chvíli o něm nejsou oficiální informace ani ze strany výrobce. Jedinou možností je tak zkusit do hodinek posílat soubory, dokud nenarazíte na limit. V propojení s Androidem je dále možné doinstalovat několik aplikací, viz screenshoty, mezi nimiž najdeme i pár zajímavých sloužících k propojení s Google aplikacemi. Platit hodinkami každopádně možné není, ačkoliv by to údajně hodinky Huawei v budoucnu měly podporovat. NFC je k dispozici, tudíž by mohlo být placení zprovozněno skrze update, jedná se však pouze o mé domněnky.

Povedená je rovněž aplikace Huawei Zdraví, která umožňuje široké nastavení hodinek (opět viz screenshoty), funguje bezproblémově pro iOS i Android a je dostupná také v Galaxy Store od Samsungu.

Výdrž a nabíjení: týden zvládnou

Novinka je osazena baterií výrobcem nespecifikované kapacity, která by měla zajistit až 10denní výdrž. V takovém případě by však hodinky nesměly být příliš zatěžovány a mnohem reálnější je podle mých zkušeností 6 až 7 dní na nabití, kdy budete každý den aktivně měřit sportovní aktivity (běh, chůzi či jiné sporty), přijímat veškeré notifikace a nechávat si nepřetržitě monitorovat veškeré zdravotní údaje. Slušnou výdrž pak doplňuje velmi rychlé nabíjení, kdy je možné se z 20 % dostat na 75 % za 25 minut. Během chvíle tak není problém hodinkám dodat dostatek energie na několik dní. Nabíjení skrze standard Qi schází, avšak vzhledem k ceně/konstrukci jej nevytýkám.

Sportovní a zdravotní funkce: váš trenér na zápěstí

Huawei Watch Fit 3 podporují veškerý monitoring, na který jsme u moderních hodinek/náramků zvyklí. Jedná se konkrétně o pokročilé měření tepu, SpO2, stresu i kvality spánku. Výrobce se chlubí tím, že Watch Fit 3 mají nejnovější senzory, které měří velmi přesně. Přesností se může pochlubit i integrovaná GPS, která umí správně zaznamenat trasu, ale také velmi rychle zafixuje polohu.

Naměřené sportovní aktivity si lze přehledně prohlédnout v mobilní aplikaci i samotných Watch Fit 3. Kromě klasických sportovních režimů pak existuje i celá řada dalších kurzů, v rámci nichž vás bude doprovázet animovaná postavička, jež vám ukáže, jak protažení/cvik správně provést. Pro sportovce amatéry se může jednat o pěknou přidanou hodnotu.

Zajímavostí Watch Fit 3 je rovněž monitoring kalorií, kdy si lze nastavit, kolik kalorií chcete denně přijmout a poté množství přijatých kalorií zadávat do aplikace. Hodinky vás tak mohou průběžně informovat o tom, jak se vám daří a pomoci vám dosáhnout cílů. Pozitivní je, že Huawei pracuje na databází lokálních (českých) potravin, aplikace tak například bude vědět, kolik kalorií mají potraviny českých výrobců. Jediné, co bych hodinkám vytkl, je neschopnost samostatně rozpoznat, kdy již necvičíte. Stalo se mi tak například, že jsem šel večer se psem na procházku, během níž jsem si aktivoval sportovní režim chůze, poté přišel domů a usnul, aniž bych monitoring ukončil, ještě ráno přitom hodinky stále měřily chůzi. Snad bude tento nedostatek odstraněn skrze aktualizaci.

Zhodnocení

Huawei Watch Fit 3 jsou povedené chytré hodinky, které zaujmou designem i výbavou. Potěší rovněž svižné rozhraní systému či solidní výdrž, méně pak absence bezkontaktního placení či třeba ne zcela dokonalé sportovní režimy, které se neumí automaticky vypnout, resp. vám tuto možnost alespoň nabídnout. Zájemce potěší rovněž snadno vyměnitelné řemínky, široká nabídka ciferníků i pěkně zpracovaná mobilní aplikace s přehledně uspořádanými naměřenými daty.

Konkurence

O něco dražší Huawei Watch GT 4 nabídnou klasický design „hloupých“ hodinek a mírně delší výdrž na nabití.

Xiaomi Watch S3 zaujmou vyměnitelnými lunetami i výrazně delší výdrží na nabití. Systém je méně propracovaný, nicméně podporují bezkontaktní platby.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz