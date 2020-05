Samsung vysvětluje, jak vyřešil problém s prachem u Galaxy Z Flip

Fotografie: mobilenet.cz

Nástup ohebných telefonů přinesl výrobcům nové problémy, se kterými se vývojáři takových zařízení museli a nadále musejí vypořádávat. Každému zařízení vadí všudypřítomný prach, ohebným telefonům pak mnohem více. Prachové částice mohou pronikat konstrukcí v oblastech pohyblivého pantu a postupně se dostávat až pod displej, kde snadno způsobí komplikace při používání.

Při navrhování pantu pro Samsung Galaxy Z Flip hodlali inženýři Samsungu tuto skutečnost co nejlépe vyřešit, avšak museli splnit tři klíčové podmínky, o kterých Samsung dnes informoval na svých stránkách news.samsung.com. Pant musel být v prvé řadě dostatečně pružný pro potřebný pohyb, být co nejtenčí, aby přesně zapadl do designové linie telefonu, a nakonec také odolat alespoň 200 tisícům ohybů.

Tým Samsungu hledal řešení, jak tenké prostory kolem pantu vhodně utěsnit, aby prach nevnikal do přístroje. Vzniklo údajně několik desítek různých prototypů, z nichž ani jeden neplnil uspokojivě všechny požadavky. Nakonec došlo k vyzkoušení speciálních vláken, která Samsung již používá ve vysavačích. Ta jsou dostatečně měkká, aby zakryla tenké prostory, a současně se pyšní stabilní pružností i po nespočtu ohybů, což znamená, že nadále přesně vyplňují prostor, kudy by mohl pronikat prach. Při ohýbání tato vlákna případná zrnka prachu dokáží dokonale vymést směrem ven. V praxi se zdá, že Samsung našel ideální řešení, neboť doposud nemusel řešit potíže s pantem u Galaxy Z Flip.