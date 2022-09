Další pokus s 200 megapixely? Xiaomi představí řadu 12T již příští týden

Fotografie: Xiaomi

Příští týden nás s největší pravděpodobností čeká příval novinek od Xiaomi. Spolehlivý informátor Abhishek Yadav na Twitteru uvedl, že 4. října dojde k představení očekávané řady 12T od Xiaomi, která by měla čítat modely 12T a 12T Pro. Druhý jmenovaný by mohl lákat na 200megapixelový fotoaparát ISOCELL HP1 od Samsungu, který jsme v akci mohli vidět už v Motorole Edge 30 Ultra. Naznačuje to i grafika pozvánky, kterou zveřejnil již i samotný výrobce. Na ni je možné vidět slogan „Make moment mega“, což by mohlo odkazovat na nezvykle vysoké rozlišení.

Ready to #MakeMomentsMega!



Watch #XiaomiLaunch on our social media platforms on October 4th, 2022! pic.twitter.com/veD7ENAc4v — Xiaomi (@Xiaomi) September 27, 2022

Kromě nových telefonů by nás Xiaomi mohlo potěšit i tabletem Redmi Pad mířícím do střední třídy a bezdrátovými sluchátky Redmi TWS. Vše se dozvíme již 4. října, tedy příští týden v úterý, kdy Xiaomi naplánovalo tiskovou konferenci.