Další pokus o levný a neomezený tarif? ČEZ to zkouší za 599 Kč

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Mobilní telefon je dnes naprostou samozřejmostí a ideálně málokdo chce řešit, kolik provolal, či kolik toho zrovna stáhnul. O hledání nějaké veřejné Wi-Fi síti ani nemluvě. Operátoři proto postupnými krůčky přistupují k neomezeným tarifům, které však s klesající cenou přeci jen zkouší omezit tak, aby v praxi byly přeci jen hůře použitelné. Kromě klasických třech operátorů to zkouší i virtuální operátoři, mezi které se řadí i ČEZ. Ten mimochodem funguje v síti O2.

V jeho nabídce naleznete Nekonečné tarify, které pojí neomezené volání a SMS zprávy, přičemž každý je doplněn porcí dat. Nově se však v nabídce objevuje tarif Nekonečné volání, SMS a data. V praxi to znamená, že můžete provolat kolik chcete, poslat zpráv kolik chcete a stejně tak téměř bez omezení využívat internet. To vše vám Mobil od ČEZu nabízí za 599 Kč měsíčně.

Tarif Nekonečné volání, SMS a data Měsíční paušál 599 Kč Volání neomezeně SMS neomezeně Data neomezeně Rychlost připojení 5 Mb/s

Hlavním a v současnosti zcela typickým zádrhelem je omezená rychlost při stahování dat. Operátor stanovil strop na 5 Mb/s, což není nijak závratná rychlost. Je však pravdou, že bude plně postačovat na konzumaci sociálních sítí, internetu i videí v rozlišení dostačujícím pro displej mobilního telefonu. Naopak náročnější uživatelé, kteří stahují větší objemy dat, chtějí streamovat nebo hrát propracované on-line hry by se ale měli poohlédnout jinde.

Právě ono rychlostní omezení při stahování dat z tarifu už nedělá tak lákavou nabídku, kterou by teoreticky mohla být. Podíváme se však i ke konkurenci, abychom zjistili, co nabízí za obdobné peníze ona. Respektive, jak si stojí nejlevnější neomezené tarify s omezenou rychlostí.

V případě O2 je nejlevnější cestou tarif NEO Stříbrný, který má neomezené volání, SMS i data a rychlost omezenou na 10 Mb/s. Bohužel jeho standardní cena je 949 Kč. Velmi podobně je na tom i T-Mobile. Pokud nebudeme řešit jakékoliv slevy, nacházíme tarif s neomezenými daty za 945 Kč měsíčně s rychlostním omezením na 10 Mb/s. Výhodou však je, že prvních 20 GB dat rychlost omezena vůbec není. U Vodafonu se nachází tarif Basic+ a pokud opět nebudeme řešit slevy, vychází na 747 Kč měsíčně s neomezenými daty a rychlostním omezením dokonce jen na 4 Mb/s.

ČEZ Nekonečně O2 NEO Stříbrný T-Mobile neomezená data Vodafone Basic+ Měsíční paušál 599 Kč 949 Kč 945 Kč 747 Kč Volání neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně SMS neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně Data neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně Rychlost připojení 5 Mb/s 10 Mb/s 10 Mb/s (po 20 GB) 4 Mb/s

Při srovnání s obdobně neomezenými tarify od tří hlavních operátorů vychází nabídka Mobilu od ČEZu zcela nejvýhodněji. A to navzdory tomu, že ani tak to není vyloženě super levný tarif, zejména s ohledem na onu omezenou rychlost. Pakliže však hledáte neomezený tarif za co nejnižší cenu, rozhodně byste tuto novou nabídku neměli minout.