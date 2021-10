Dalo by se 5G použít jako vojenský radar? Vědci to budou zkoumat za peníze z letectva

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Zatímco podle původních slibů měly sítě 5G převrátit náš život naruby, zatím se povětšinou jedná jen o pozvolnou evoluci stávajícího LTE. A oč méně jsou aktivní operátoři v přechodu na vyšší frekvence, o to více se činí autoři konspiračních teorií – jejich spektrum je nebývale široké a sahá od běžné rakoviny a úhynu hmyzu až po populární koronavirus.

Výzkum, který ohlásila Binghamton University, je však myšlen naprosto vážně. Docenti Yu Chen a Xiaohua Li z tamní fakulty elektrotechniky obdrželi grant ve výši necelých 300 tisíc dolarů z programu Dynamic Data and Information Processing, který spravuje Úřad pro vědecký výzkum amerického letectva. Myšlenka výzkumu je v základě jednoduchá: ověřit, jestli by vysoké frekvence (28 a 39 GHz) nešlo využít pomocí odrazů vln jako radar. Ty stávající pro vojenské využití pracují na frekvencích 400 MHz až 36 GHz, takže by nešlo o nic dramaticky nového.

V tomto případě však nejspíše nepůjde o sledování letadel, protože pokrytí takto vysokými frekvencemi bude omezeno jen na velká města. Výzkumníci naproti tomu mluví o zařízení „mmWave camera“, které by pomocí odrazů vln umožnilo „vidět“ i v noci nebo za husté mlhy, podobně, jako to dnes dělají infračervené kamery. V případě úspěchu bychom se mohli dočkat i civilního využití, například v zabezpečovacích systémech.