Cubenest SQ312 Ultra v oranžové? To budete koukat!

Je to teprve pár měsíců, kdy jsme pro vás otestovali skládací bezdrátovou nabíječku Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra), která nás jedním slovem ohromila. Ptáte se na důvod?
Jako jedna z mála bezdrátových nabíjecích podložek nabízí Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra) podporu magnetického nabíjecího standardu Qi2.2, díky které může nabídnout bezdrátový nabíjecí výkon u podporovaných zařízení až 25 W. Jak asi tušíte, jde o jednu z mála bezdrátových podložek, které se takto vysokým výkonem mohou pochlubit. To ale není vše, druhá nabíjecí podložka zvládne nabíjet další zařízení výkonem 5 W, stejný výkon zvládne i indukce pro nabíjení Apple Watch. To vše v extrémně kompaktním těle o rozměrech 62 × 62 × 21 mm při hmotnosti 171 gramů.
Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra) je jako dělaná na cesty – ve složeném stavu jde o malou „krabičku“, kterou snadno strčíte do kapsy od kalhot nebo třeba do malé kapsičky vaší tašky. Osobně si už cesty bez Cubenest 3v1 Qi2.2 (SQ312 Ultra) nedokážu představit, protože namísto tří různých nabíječek mi stačí jedna jediná.
Cubenest SQ312 Ultra jsem v recenzi chválil i za velmi povedený design – tělo je prakticky kompletně z hliníku, panty jsou extra pevné, takže se nabíječka na stole nijak neprohýbá, a díky čtvercové základně je velmi stabilní, takže bez problémů udrží i můj „čtvrtkilový“ iPhone 17 Pro Max. Vyzdvihnout musím také precizní zpracování, kdy vše perfektně lícuje.
Cubenest ví, jak zaujmout
Před pár měsíci jsme nabíjecí stojánek od Cubenest testovali v poměrně obyčejné šedé barevné variantě, ovšem už tehdy bylo jisté, že Cubenest se rozhodl i pro malý experiment. Stojánek je totiž k dispozici i ve výrazném oranžovém odstínu, který připomíná odstín „kosmicky oranžová“, ve kterém se prodává iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Netrvalo dlouho a tento stojánek dorazil k nám do redakce, takže si na něj v dnešním článku posvítíme tak trochu detailněji, a to v rámci naší fotogalerie.
Na závěr je nutné doplnit, že nabídka barevných variant se opět rozrostla – kromě šedé a oranžové má v nabídce Cubenest také moc pěknou černou variantu, která v hliníkovém provedení vypadá opět fantasticky.
Všechny barevné varianty bezdrátového nabíjecího stojánku vyjdou shodně na 2 999 Kč, na první nákup vám navíc Cubenest dá slevu 100 Kč.