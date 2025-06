Technologie Qi2, která byla představena již v roce 2023, se pomalu ale jistě konečně stává skutečným standardem ve smyslu, že ji vídáme již nejen u iPhonů, ale také ji podporuje různé příslušenství, čehož je Cubenest 3v1 Qi2 (SQS312 Pro) pěkným příkladem. V tomto případě najdeme v hliníkové skládací konstrukci hned tři odkládací/nabíjecí plochy a výrobce přibalil i nečekaně bohaté příslušenství.

S nástupem chytrých telefonů, wearables a všemožné další elektroniky se většina z nás stala pomyslnými otroky nabíjení. Každý přitom jistě zažil situaci, kdy u sebe neměl nabíječku, respektive kabel. A přestože se u většiny moderní elektroniky setkáváme již s praktickým USB-C, stále se najde i taková, jež vyžaduje proprietární konektor či nabíječku. Elegantní řešení pak představuje možnost bezdrátového nabíjení, které šetří samotný konektor, ale také vyžaduje minimum vynaloženého úsilí ze strany uživatele: zkrátka stačí jen položit zařízení na nabíjecí cívku. Cubenest 3v1 Qi2 (SQS312 Pro) pak představuje na první pohled skutečně praktické řešení.

Technické parametry Cubenest 3v1 Qi2 (SQ312 Pro)

Rozměry nabíječky (složený stav) 66 × 66 × 26 mm Hmotnost 205 g Materiály hliník, silikon Barva stříbrná Konektor USB-C Bezdrátové nabíjení ano, 1× Qi2, 1× Qi a 1× indukční nabíjení Výkon Qi nabíjení (jednotlivě) 15 W (Qi2) a 5 W (Qi) Výkon indukce 5 W LED ano, jedna Cena 2 599 Kč

Obsah balení: se vším všudy

Balení je nadstandardní, neboť výrobce kromě samotné nabíječky 3v1 přibalil také 30W adaptér a bílý pletený kabel o délce 1 m. Vše korunuje nabíjecí pouzdro na zip, jež zajistí, že se nabíječka nepoškrábe a veškeré příslušenství bude vždy pěkně pohromadě.

Líbilo se nám včetně adaptéru, kabelu a pouzdra

Konstrukční zpracování: hliníkový transformer

Cubenest 3v1 Qi2 (SQS312 Pro) sází na hliníkovou skládací konstrukci, kdy lze díky pantům nabíječku složit do podoby malého kvádru, který se bez velkých obtíží vměstná do kapsy od kalhot či bundy. Zařízení zůstává relativně kompaktní i po rozložení (viz fotografie). Přímo pod telefonem je nabíjecí odkladiště pro hodinky a pod ním zase další plocha pro sluchátka. Alespoň tak je nabíječka koncipována, pochopitelně vám však nic nebrání v tom položit do spodní části další telefon, pouze je nutné počítat s menším nabíjecím výkonem oproti horní ploše.

Zatímco velké množství nabíječek spoléhá na plast (např. v kombinaci s hliníkovými prvky), Cubenest 3v1 Qi2 (SQS312 Pro) má tělo z hliníku, a to včetně podstavcové části. Vše je navíc doplněno panty s ideální tuhostí, která napomáhá tomu, že ani v rozevřeném stavu se nabíječka nehýbe. Na základně pak najdeme USB-C a velmi decentní LED, která vás svým svitem nebude nijak rušit ani v noci.

Zřejmě nejdůležitější část, tedy plocha, na kterou si uživatel „přicvakne“ telefon, je potažena silikonem v barvě hliníkové konstrukce, který najdeme také na spodní části a částečně i na prostředním dílu pro hodinky. Šedostříbrný (nebo chcete-li „titanový“) odstín nabíječce sluší a odpovídá moderním trendům.

Líbilo se nám promyšlená konstrukce z hliníku

elegantní design

nerušivá LED

nenápadně umístěné USB-C

Nabíjení: Qi, či Qi2?

Technologie Qi2 vychází ze standardu MagSafe. Přestože má několik nabíjecích profilů, je za jeho hlavní výhodu zpravidla označováno magnetické uchycení a samozřejmě i efektivnější nabíjení pojící se vždy s ideálním vycentrováním nabíjecích cívek. V praxi to znamená, že k nabíječce můžete pomocí magnetů uchytit všechny novodobé iPhony (s výjimkou iPhonu 16e), ale také další zařízení. Jelikož je tento konkrétní model určen primárně pro zařízení Samsung, testoval jsem jej s Galaxy S25 Ultra, kdy je celá nejnovější vlajková řada tzv. Qi2 Ready, což jednoduše řečeno znamená, že lze přesunout magnety z těla zařízení do pouzdra. Série Galaxy S25 navzdory absenci magnetů přímo v konstrukci telefonu konkrétně podporuje standard Qi 2.1, což je možné navzdory tomu, že nedisponuje tzv. magnetickým nabíjecím profilem. V praxi jsem tak bezdrátově „magneticky“ nabíjel s dopomocí pouzdra, jež v sobě obsahuje magnetický kroužek, a nutno dodat, že vše funguje stejně, jako byste nabíjeli iPhony s magnety integrovanými přímo v těle.

Magnetické uchycení je velmi pevné, ale zároveň tak akorát, aby bylo možné telefon relativně snadno sejmout a opětovně nasadit. Také otáčení smartphonu z vertikální do horizontální pozice je velmi jednoduché a i větší smartphone jako Galaxy S25 Ultra konstrukce nabíječky bez problémů zvládne. Pokud byste však z nějakého důvodu nechtěli nabíječku vůbec rozevírat, samozřejmě je možné ji využívat pouze ve složeném stavu. Maximální kumulovaný nabíjecí výkon činí 25 W, kdy 15 W připadá na telefon, dvakrát 5 W pak na hodinky a sluchátka (případně další smartphone). Výkon dodávaného kabelu je tedy dostačující, přesto se domnívám, že by přeci jen mohl nabízet ještě o něco vyšší výkon (i vzhledem k ceně produktu), který by mohl přijít vhod například právě majitelům Galaxy S25 Ultra s podporou až 45 W pro nabíjení kabelem.

Vrátíme-li se však k nabíjení skrze standard Qi2, počítejte s tím, že doplníte polovinu kapacity baterie Galaxy S25 Ultra za cca 45 minut. Plné nabití se pak blíží k hodnotě 130 minut, neboť se nabíjení v poslední části ještě zpomalí, stejně jako během nabíjení přes drát. Samotná rychlost nabíjení hodinek se pak logicky, stejně jako u telefonu, bude odvíjet od kapacity baterie, v mém případě se jednalo o menší 40mm model s 300mAh baterií, přesto plné nabití trvalo cca 2 hodiny. Nutno podotknout, že tato konkrétní nabíječka je schopná doplnit energii pouze vybraným hodinkám Samsung a výrobce na to patřičně upozorňuje na svých stránkách i balení, což chválím. Zato na hlavním nabíjecím stojánku a spodní části můžete samozřejmě klidně nabíjet i produkty jiných značek. Velkou výhodou pak obecně je, že nabíječka doplní energii třem zařízením najednou, a je tak ideálním příslušenstvím třeba do kanceláře či na noční stolek, kde si můžete vše odložit a následně odnést nabité.

Líbilo se nám podpora Qi2

rychlé nabíjení

nabije až tři zařízení najednou

Nelíbilo se nám dodávaný napájecí adaptér by mohl nabídnout ještě vyšší výkon

Zhodnocení

Cubenest 3v1 Qi2 (SQS312 Pro) je povedenou nabíječkou díky praktické skládací konstrukci, ale také podpoře standardu Qi2 s přesným magnetickým uchycením a nabíjecím výkonem až 15 W. Pochválit musím také kvalitní dílenské zpracování a bohaté příslušenství, ačkoliv by nabíječce slušel ještě o něco výkonnější napájecí adaptér v balení.

