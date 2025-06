Podpora moderního bezdrátového nabíjecího standardu Qi2 s výkonem 15 W, hliníkové šasi či originální design? To vše nabízí nová bezdrátová nabíjecí podložka do automobilu Cubenest SQ1C1, kterou jsem několik týdnů používal. Povedla se, nebo byste se raději měli poohlédnout jinde?

Značka Cubenest se řadí do úzké skupiny českých výrobců příslušenství pro chytré telefony (a nejen ty) a v portfoliu má různé produkty. Novinka Cubenest SQ1C1 (delším názvem „Cubenest Qi2 Magnetická bezdrátová nabíječka do auta SQ1C1“) je pak pěknou ukázkou toho, že ani v segmentu držáků/nabíječek telefonů do automobilu už dávno neplatí, že se musí jednat o nevzhledný plastový „bazmek“ černé barvy, ale může jít o designový produkt, který pěkně doplní mnohdy luxusní interiér moderních automobilů. Jaké jsou mé dojmy z používání?

Technické parametry Cubenest SQ1C1

Rozměry 64 × 64 × 10 mm Hmotnost 118 g Použitý materiál hliník, guma a plast Barevné provedení stříbrná (titanová) Max. nabíjecí výkon 15 W Délka a typ dodávaného kabelu 1 metr, USB-C/USB-C s podporovaným výkonem až 60 W

Obsah balení: bez výtek

V krabičce prosté plastových obalových materiálů najdeme nabíjecí podložku s již napojenou „trojnožkou“, manuál a také kabel typu USB-C/USB-C, jenž podporuje výkon až 60 W a má délku jednoho metru.

Líbilo se nám kabel s podporou 60 W

balení prosté plastových obalových materiálů

Konstrukční zpracování: potěší na pohled i dotyk

Cubenest SQ1C1 se řadí mezi skutečně stylové bezdrátové nabíjecí podložky, jež by měly oslovit i ty nejnáročnější. V tomto případě se lze těšit na použití prémiového hliníku a také netradiční tvar šasi, které má jeden z rohů „seříznutý“. Zde se navíc nachází USB-C, které tak opticky z nabíjecí podložky vystupuje méně. V případě používaného iPhonu 16 Pro navíc z boků mírně vystupují rohy nabíječky, což vypadá poměrně zajímavě a podle mého názoru i hezky.

Výrobce se navíc chlubí tím, že podložka má natolik silné magnety, aby zvládly udržet zařízení o hmotnosti až 1,4 kg. Takto těžkým smartphonem naštěstí nedisponuji, nicméně musím uznat, že magnety fungují velmi dobře, nabídnou silné přichycení, ale zároveň nezpůsobují problém, kdy by telefon nebylo možné od podložky odtrhnout. Kromě iPhonu 16 Pro jsem vyzkoušel také o něco těžší Galaxy S25 Ultra s pouzdrem obsahujícím magnetický kroužek a výsledek byl stejný, respektive stejně dobrý.

Jak již bylo zmíněno, podložka je již z balení propojena s „trojnožkou“ zodpovědnou za uchycení zařízení k výdechu klimatizace. Jedná se o stejný typ držáku jako u dříve testovaných bezdrátových nabíjecích podložek do auta tohoto výrobce, kdy k uchycení dochází na třech místech: dvou pevně zafixovaných nožičkách a kovovém háčku, který lze vysunout a zároveň s ním otočit. Při bližším zkoumání si pak můžeme všimnout ještě jednoho místa, jedná se spíše o „podpěru“, která takřka nevystupuje, čímž se rozšíří množství záchytných bodů na 4, avšak v některých případech (dle konkrétního vozidla) si uživatelé vystačí i s hlavními třemi body. Přichycení tak nebude představovat problém u většiny značek vozidel s různými typy výdechů. Díky zmíněnému kloubu navíc není problém podložku natočit přesně dle vašich potřeb.

Líbilo se nám povedený design a kvalitní materiály

jednoduché, avšak pevné uchycení k výdechu klimatizace

Praktické dojmy: prostě paráda

Bezdrátovou nabíjecí podložku Cubenest SQ1C1 jsem používal v Mazdě MX-30, kde mi sloužila k naprosté spokojenosti: ať už co se týče jednoduchosti „instalace“, ale také z hlediska rozložení ovládacích prvků, kde jsem mohl mít telefon vždy po ruce a displej byl nasměrovaný ke mně a nacházel se hned pod obrazovkou infotainmentu. Jak již bylo zmíněno, magnetické uchycení je velmi pevné, ale ne příliš, samozřejmě, že magnetický kruh umožňuje také velmi snadné přetočení telefonu z vertikální do horizontální polohy. To se může hodit například v situacích, kdy si někde uděláte zastávku a na displeji telefonu byste se rádi podívali na video apod.

Podpora Qi2 je zárukou efektivnějšího a také rychlejšího nabíjení, ačkoliv platí, že pokud máte iPhone, mohli byste si stejně tak pořídit bezdrátovou nabíjecí podložku s technologií MagSafe, z níž Qi2 vychází. Na trhu existuje pouze hrstka Androidů s podporou Qi2, tento standard se navíc dělí dle několika různých profilů, kdy některé telefony sice podporují Qi2 či dokonce ještě vyšší verzi standardu, ale v těle nemají implementované magnety. To je i případ zmiňovaného Galaxy S25 Ultra. Relativně nedávno bylo také možné zakoupit HMD Skyline s podporou Qi2 za cca 7 tisíc Kč.

S podporou Qi2 a nabíjecím výkonem 15 W se pojí také nutnost disponovat o něco výkonnějším adaptérem, kdy výrobce doporučuje 45W adaptér. Vzhledem k ceně je tudíž možná trochu škoda, že se adaptér nenachází již v balení, ovšem přikláním se k názoru, že pro využití max. nabíjecího výkonu (15 W) si vystačíte i s méně výkonným adaptérem. Některé moderní automobily navíc disponují USB-C s výkonem přes 40 W.

Líbilo se nám podložka drží a nehýbe se

spolehlivé magnetické uchycení

nabíjení výkonem až 15 W (Qi2)

Nelíbilo se nám oficiálně doporučován 45W adaptér

Zhodnocení

U Cubenest SQ1C1 mohu jmenovitě chválit design, kvalitní dílenské zpracování, ale samozřejmě i podporu Qi2 pro rychlejší a efektivnější nabíjení u vybraných modelů, jejichž počet se bude rozšiřovat. Nákup tak mohu vřele doporučit, i když je potřeba počítat s nutností dokoupení separátního adaptéru, případně mít dostatečně výkonné USB-C již ve vozidle.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz