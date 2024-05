Co vše Apple odhalí během zítřejšího představení?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zítřejší představení Applu s označením „Let loose“ potěší zejména příznivce iPadů, neboť právě na ty má být zaměřeno. Jednat by se mělo navíc o poměrně zajímavý seznam zařízení, již jen z toho důvodu, že si dal v loňském roce Apple s iPady pauzu, což byl na poměry cupertinské společnosti relativně nezvyklý krok. Níže se pokusíme stručně shrnout, jakých novinek bychom se měli (či mohli) během zítřejšího eventu dočkat.

Nové iPady Pro s čipsety M4

Ačkoliv nelze moderní iPady Pro považovat za regulérní pracovní nástroj, který by mohl zcela zastoupit například cenově srovnatelný MacBook Air, jedná se o vyspělé tablety, které cílí na náročnější klienty ochotné zaplatit relativně nemalé peníze. Během zítřka bychom se konkrétně měli dočkat odhalení 12,9" a 11" iPadů Pro, které by měly být osazeny displeji typu OLED. Jedná se o relativně zásadní změnu, neboť měla doposud větší verze obrazovku typu miniLED, zatímco 11" varianta spoléhala na IPS LCD. Konečně tak dojde ke kvalitativnímu sjednocení, kdy budou majitelé obou dvou velikostí iPadů Pro moci těžit z excelentního kontrastu, špičkového podání černé i vysokého jasu.

Ke změnám by mělo dojít i v oblasti designu, ačkoliv spíše kosmetickým. Podle všeho bude 12,9" provedení o 20 % tenčí a 11" verze o 15 % tenčí, nezbývá tak než doufat, že se to nijak negativně nepodepíše na odolnosti či velikosti baterie.

Jedinou z dalších velkých novinek je možné nasazení čipsetu M4, o čemž mimo jiné spekuluje i Mark Gurman z agentury Bloomberg. Z dalších inovací stojí za zmínku údajné přesunutí selfie kamerky na podlouhlou stranu tabletu.

Dvojice nových Airů a příslušenství

Na své si přijdou i příznivci cenově dostupnějších iPadů Air, které by měly dorazit ve velikostech 12,9" a 10,9". I v tomto případě se přitom diskutuje o nasazení OLED, avšak spíše se dočkáme starších IPS LCD panelů. Očekává se nasazení čipsetu M2. Důležité je rovněž zmínit, že nové iPady Air by neměly podporovat Magic Keyboard.

Zmíněná klávesnice má být exkluzivní pro iPady Pro, spoléhat na hliník a její konstrukce má být uzpůsobena tomu, aby v propojení s iPadem zařízení připomínalo (a používalo se více jako) klasický MacBook. S klávesnicí by pak mělo dorazit i pero Apple Pencil 3, které má mít magnetické vyměnitelné hroty a nabídne třeba i integraci do platformy Find My.

Celé představení by mělo trvat přibližně 35 minut a startuje 7. května v 16:00 SELČ.