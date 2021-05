Co Apple chystá aneb jaké novinky by se mohly představit na WWDC21?

Každoroční vývojářská konference Worldwide Developers Conference (WWDC21) odstartuje už 7. června a podle mnohých se nedočkáme pouze softwarových novinek, ale také představení několika nových produktů. Co vše by se mohlo na WWDC21 podle nejrůznějších úniků objevit?

Podle známých „leaksterů“ bychom se mohli dočkat nového MacBooku Pro, který údajně přijde o Touch Bar, ale zato přivítá praktický konektor MagSafe. Ačkoliv je to k neuvěření, měli bychom se dokonce dočkat návratu HDMI a slotu pro SD karty. Zařízení má dorazit ve dvou velikostech s 14" a 16" obrazovkou.

i can confirm macbook pro is coming https://t.co/p2Hzh5TVSm

Spekuluje se také o nasazení zobrazovací technologie mini-LED, kterou Apple využil už u nového 12,9" iPadu Pro. Výhodou je podstatně lepší podání černé (tmavých barev obecně) i líbivější barvy.

remember how we usually don’t get hardware at wwdc?