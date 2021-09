Čím nás Apple ještě letos překvapí? Ve hře jsou sluchátka a nové MacBooky Pro

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V minulém týdnu Apple představil hned několik novinek. Kromě iPhonů to byly hned dva iPady a také nová generace Apple Watch. Ačkoliv byla tisková konference s názvem California Streaming na novinky skutečně bohatá, bylo ve hře ještě více případných oznámení.

Dle bloomberg.com se proto ještě do konce roku 2021 dočkáme odhalení bezdrátových sluchátek Apple AirPods 3. Ta by měla mít kratší „nožičky“, poskytovat aktivní potlačení okolního hluku či prostorový zvuk. Pokud se těšíte spíše na vybavenější AirPods Pro 2, budete si muset počkat až do příštího roku.

Ještě v tomto kalendářním roce se případní zájemci dočkají nových MacBooků Pro s úhlopříčkami displejů 14 a 16 palců. Očekávají se menší rámečky a Apple by měl nasadit technologii mini LED. Ve hře je také příchod inovovaného procesoru Apple M1X. Přesný termín případného odhalení však ještě není znám.