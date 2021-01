Analytik Kuo: nový MacBook Pro dorazí bez Touch Baru, zato s MagSafe a novým designem

Známý Apple analytik Ming-Chi Kuo přichází s novou prognózou ohledně chystaného MacBooku Pro, který má po pěti letech omládnout díky zásadní designové proměně. MacBook Pro (2021) má být nabízen s obrazovkami o velikosti 14 a 16 palců a také bude nově (nepřekvapivě) vybaven procesorem Applu namísto čipsetu společnosti Intel.

2021 MacBook Pro rumors:



✅ 14" and 16" models

✅ Apple silicon

✅ New flat-edge design

✅ MagSafe charging returns

✅ More ports (fewer dongles!)

✅ Fn keys

❌ Touch Bar removed



Source: Ming-Chi Kuo