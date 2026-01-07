Clicks poprvé ukázal funkční prototyp telefonu Communicator s QWERTY klávesnicí

Společnost Clicks, která na lednovém veletrhu CES překvapila technologický svět oznámením vlastního chytrého telefonu Communicator s fyzickou klávesnicí, konečně splnila svůj slib a ukázala první plně funkční prototyp, o čemž informuje Android Authority (viz androidauthority.com). Ačkoliv firma zařízení prezentovala už na začátku roku, tehdy se jednalo o nefunkční maketu. Nyní vývojářský tým zveřejnil detailní video, které poprvé demonstruje telefon v akci a odhaluje řadu zajímavých hardwarových i softwarových detailů.
Jedním z největších překvapení nového prototypu je odnímatelný zadní kryt. Video ukazuje vnitřní uspořádání telefonu, kde se pod krytem nachází slot pro SIM kartu a také slot pro microSD kartu sloužící k rozšíření paměti. Pohled pod kapotu sice odhaluje i samotný akumulátor, nicméně zástupci společnosti již dříve potvrdili, že uživatelsky vyměnitelnou baterii neplánují. Mezi další zajímavé hardwarové prvky patří mezerník s integrovanou čtečkou otisků prstů, trojice mikrofonů, barometr nebo stereo reproduktory. Telefonu dominuje kompaktní 4,03" OLED displej a nechybí ani notifikační LED dioda Signal Light či speciální hardwarové tlačítko.
Zveřejněné záběry nabídly také rychlý pohled na uživatelské rozhraní, které sází na minimalistické prostředí postavené na populárním Niagara Launcheru. Domovská obrazovka zobrazuje oblíbené aplikace spolu s widgety pro přehrávání médií v horní části, přičemž zbytek aplikací je seřazen abecedně pod nimi. Na softwaru je bohužel stále patrné rané stadium vývoje. V současné na videu zachycené verzi systému například výřez pro přední kameru nešťastně překrývá ukazatel času ve stavovém řádku.
Clicks Communicator se má začít prodávat až koncem roku 2026, přičemž cena se má pohybovat kolem 500 dolarů, což je v přepočtu zhruba 12 tisíc korun i s daní.