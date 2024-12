Čistka v nabídce Applu. Z prodeje zmizí 3 starší iPhony. Proč?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nabídka oficiálního Apple Storu projde za pár dní významnou redukcí, což zřejmě zklame především zájemce o cenově dostupnější iPhony. Evropská unie v roce 2022 schválila zákon o jednotném konektoru, který zavazuje výrobce mobilní elektroniky nasazovat od konce roku 2024 výhradně USB-C konektor. Tento požadavek se týká nejen mobilů, ale také tabletů, sluchátek, dalšího příslušenství a později i notebooků.

Tato změna nejvíce dopadá právě na Apple, který až do roku 2022 používal ve svých zařízeních vlastní Lightning konektor. Ke změně se odhodlal až na podzim roku 2023, kdy jeho iPhony přešly na USB-C. Z aktuální nabídky Apple Storu tak musí na konci letošního roku předčasně zmizet modely iPhone 14 a iPhone 14 Plus, které by jinak zůstaly v prodeji. Stejný osud potká i iPhone SE (2022). Apple se navíc nemůže utěšovat, že jde jen o evropský trh, protože podobný zákon o jednotném konektoru zavedla například i Indie, která je největším trhem na světě. Rozdíl spočívá pouze v tom, že v Indii vstoupí tento zákon v platnost až v březnu 2025.

Nakonec by však tato situace nemusela Apple příliš mrzet. Očekává se, že na jaře dorazí nový cenově dostupný model v podobě iPhonu SE 4 (název zatím nebyl potvrzen). Tento model již samozřejmě nabídne USB-C konektor, design inspirovaný iPhonem 14, což mimo jiné znamená větší displej a absenci tlačítka pod ním.