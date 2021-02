Chytrý reproduktor Apple HomePod mini v redakci! Jaké jsou první dojmy?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud se řadíte k uživatelům Apple ekosystému a hledáte chytrý reproduktor kompaktních rozměrů, možná zvažujete nákup nového HomePodu mini. Právě ten nyní začínáme testovat, ale ještě před klasickou recenzí bychom se s vámi rádi podělili o naše první dojmy. Opravdu se jedná „jen“ o miniaturní Apple HomePod?

Za zapůjčení chytrého reproduktoru Apple HomePod mini děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, kde si jej můžete rovněž zakoupit.

Obsah balení

V malé krabičce černé barvy jsme našli manuály, reproduktor a také 20W napájecí adaptér s americkou „dvojvidlicí“, jelikož na českém trhu HomePods mini není oficiálně dostupný. E-shop Mobil Pohotovost, který nám reproduktor zapůjčil, HomePod standardně dodává s redukcí do českých zásuvek. Alternativně je pochopitelně možné dokoupit 20W český adaptér.

Kulatý sympaťák

HomePod mini má tvar koule a je vyroben převážně ze speciální syntetické tkaniny. Ta je velmi příjemná na dotek a uzpůsobena pro co nejlepší kvalitu zvuku. Reproduktor také mile překvapí nízkou hmotností i kompaktními rozměry, díky čemuž se pohodlně vejde do dlaně. Spodní strana je plastová, nejedná se však o typický měkký silikon. Horní část (rovněž plastová) je lesklá a najdeme na ní znaky plus a mínus pro ovládání hlasitosti. Skrze tuto dotykovou plochu, která disponuje líbivým podsvícením, lze kromě úpravy hlasitosti také aktivovat Siri, pozastavit přehrávání hudby či se vrátit/přeskočit na jinou skladbu. Z HomePodu mini vede zhruba dva metry dlouhý kabel ze síťoviny zakončený USB-C konektorem.

Design chytrého reproduktoru se podle nás opravdu povedl, ještě zajímavější je však výbava. Oproti původnímu (velkému) HomePodu je nově přítomen čip pro podporu UWB pro snazší přenos mezi iPhony 11 a iPhony 12. Podpora UWB byla přidána teprve před pár dny a zaměříme se na ni během redakčního testu, stejně jako na kvalitu zvuku, funkci Intercom i možnosti nastavení chytré domácnosti.