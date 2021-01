Chytré hodinky od Honoru nově zobrazí notifikace i během monitorování sportu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Chytré hodinky Honor Watch GS Pro a Honor MagicWatch 2 (ve 46mm i 42mm verzi) přináší nové funkce. Uživatelé se mohou těšit na možnost uzamčení obrazovky, zobrazení příchozích zpráv během monitorování sportovních aktivit, funkci odstranění vody z reproduktoru nebo předpověď počasí na 7 dní dopředu.

Honor Watch GS Pro: odstraňte nežádoucí vodu z reproduktoru

Outdoorové hodinky Honor Watch GS Pro se vyznačují robustní konstrukcí a také voděodolností až do hloubky 50 metrů. Nově přichází s užitečnou funkcí, a to odstranění vody, která se dostane do mikrofonu nebo reproduktoru například během plavání. Funkci naleznete v hodinkách pod názvem „Odčerpat.“ Ta spustí tón o vysoké frekvenci, který rozvibruje membrány reproduktoru, a tak pomůže odstranění nežádoucí vody z hodinek.

Uzamknutí obrazovky

Další vychytávkou je možnost uzamčení obrazovky u Honor Watch GS Pro. Po nastavení kódu „PIN“ v menu se hodinky automaticky uzamknou vždy, když je sundáte z ruky. Nejenže při případné ztrátě nálezce neuvidí vaše osobní údaje, ale bez znalosti kódu nebude schopen hodinky resetovat, tedy ani používat.

Zobrazte si zprávu i během měření sportovní aktivity

Možnost upozornění na příchozí zprávy během monitorování sportovních aktivit je nově k dispozici i na hodinkách Honor. Nová aktualizace přináší plovoucí okno, které zobrazí notifikaci o příchozí zprávě společně se jménem a částí textu, a to i během režimu monitorování jakéhokoliv sportu. Po kliknutí na notifikaci se zobrazí celá zpráva. Zjistíte tedy, kdo se vás snaží kontaktovat, aniž byste museli ukončit měření svého výkonu.

Ciferníky s widgety a předpověď počasí na 7 dní dopředu

Také oblíbené hodinky Honor MagicWatch 2 se dočkaly nových aktualizací. U vybraných ciferníků můžete nově přidat na úvodní obrazovku ikony svých oblíbených funkcí. Tyto vybrané funkce budete tedy mít doslova jen jeden klik od spuštění. A co víc, chytré hodinky Honor MagicWatch 2 nově také předpoví počasí (zobrazují hodinovou předpověď a předpověď na 7 dní dopředu).

Technické parametry Honor MagicWatch 2 46 mm Kompletní specifikace Konstrukce 45,9 × 45,9 × 10,7 mm , 41 g , odolnost: ano Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť RAM: 32 MB , vnitřní paměť: 4 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 455 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost leden 2020, 4 999 Kč