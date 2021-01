Honor se rychle oklepe. Možná již na jaře dorazí telefony s Google službami

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei se již téměř dva roky potýká s restrikcemi ze strany vlády USA, kvůli kterým například nemůže využívat Google služby ve svých zařízeních. Toto omezení logicky dopadlo i na Honor, avšak tomu bude brzy zřejmě konec. Huawei totiž na konci loňského roku Honor prodal, díky tomu může nastat poměrně zásadní změna. Naznačují to informace kommersant.ru.

Ruský server s odvoláním na dva nezávislé zdroje uvádí, že by již během letošních jarních měsíců mělo dojít k představení nových modelů Honor s Google službami. Tyto budoucí telefony by se tedy opět soustředily na Google, naopak by jim chyběl obchod AppGallery od Huawei, který je nyní součástí všech telefonů a tabletů Honor. Pro úplnost dodejme, že značka Honor je na ruském trhu velmi populární a co se prodejů týče, je stabilně druhá hned za Samsungem.

Ve hře je dále také kompletní přejmenování portfolia Honoru tak, aby bylo zcela jasné, že pro značku začíná nové období. Zbývá vyřešit otázku, kdy se novinek skutečně dočkáme, respektive kdy se v prvním Honoru znovu objeví Google služby. Je pravděpodobné, že v Honoru V40, který se představí již za pár dní, to ještě nebude. Telefon totiž vznikal ještě pod taktovkou Huawei.