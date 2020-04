Chytré hodinky Honor MagicWatch 2 umí nově změřit okysličení krve

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Chytré fitness hodinky Honor MagicWatch 2 získávají s příchodem nejnovější aktualizace dvě nové funkce monitoringu zdraví, které budou dostupné postupně na všech zařízeních od 18. dubna 2020. Nově si tak na chytrých hodinkách uživatelé naměří okysličení krve (funkce SpO2 Monitor) a pro dámy přibude také možnost monitoringu menstruačního cyklu. Tato funkce bude nejprve dostupná u 42mm modelu, později i na hodinkách se 46mm ciferníkem.

Měření okysličení krve s funkcí SpO2 Monitor (Pulse Oxygen Saturation)

Hodnota okysličení krve může být zásadní pro správnou funkci jednotlivých buněk i celého organismu. Honor MagicWatch 2 pomáhá měřit okysličení krve v krevním oběhu podle toho, jak se tělo adaptuje v průběhu cvičení nebo také při zátěži ve vysoké nadmořské výšce. Pomůže identifikovat, jestli je potřeba v průběhu cvičení ubrat a v nejkrajnějším případě navrhne vyhledání lékařské pomoci.

Kyslík v krvi je nezbytný pro dodání energie do svalů. Čím je obsah kyslíku v krvi vyšší, tím se zlepšuje fungování celého metabolismu. Okysličení krve by se v optimálním stavu mělo pohybovat kolem 94 %. Pokud skóre klesá pod 89 %, značí to nižší okysličení krve, které může zapříčinit pocity únavy, ospalosti nebo malátnosti.

Monitoring menstruačního cyklu

Honor do chytrých hodinek přidává také monitoring menstruačního cyklu, který pomáhá měřit jednotlivé cykly a symptomy včetně předpovědi a zobrazování dat u jednotlivých cyklů a díky dalším funkcím může pomoci se spánkem nebo při dalších denních aktivitách v období periody. Navíc notifikace upozorní na blížící se periodu několik dní předem, podle toho, jak si funkci na hodinkách nastavíte.