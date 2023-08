Chytré hodinky, které vám změří teplotu, to jsou Oppo Watch 4 Pro

Fotografie: Oppo

Oppo nepředstavilo jen nový skládací telefon véčkové konstrukce, ale došlo i na oficiální premiéru nových a opravdu velmi pěkně vypadajících chytrých hodinek nazvaných Watch 4 Pro. Letošní model se velmi podobá starším Watch 3 Pro, avšak Oppo i vylepšovalo. Hliníkovou konstrukci nahradila výrazně odolnější a robustnější nerezová ocel, nicméně narostla hmotnost zhruba o 15 gramů. Zmíněnou ocel výrobce vykartáčoval, z boku tak hodinky vypadají velmi elegantně, čemuž pomáhá i vroubkovaná korunka. Spodní díl hodinek je keramický tak, aby nijak nedráždil pokožku.

Dále vás zaujme již tradičně mírně prohnutý displej, a to ve vertikálním směru. Jedná se o 1,91" AMOLED LTPO panel s rozlišením 378 × 496 pixelů. Hodinky jsou vybaveny několika senzory, které vám nabízí možnost 60sekundového vyšetření vašeho zdravotního stavu. Dojde k vyšetření cév, včetně jejich stáří, změření EKG, srdeční frekvence, míry stresu a kvality spánku. Dále nechybí možnost sledovat hladinu cukru v krvi, přičemž pokud vybočí z normálu, spustí se alarm. Watch 4 Pro dokáží přes pokožku změřit i vaši tělesnou teplotu, a to s přesností na 0,1 °C. Vše lze samozřejmě měřit i při různých sportovních aktivitách. Nechybí ani odolnost proti vodě do 5 ATM.

O výkon hodinek se starají hned dva procesory. Pro potřeby chytrých funkcí je zde Snapdragon W5+, pro maximální úsporu energie pak BES 2700. Oppo letos zvedlo operační paměť na 2 GB, 32GB interní paměť ponechalo beze změny. V hodinkách je baterie s kapacitou 570 mAh, která slibuje 5 dní při běžném používání a 2,5 dne při velmi intenzivním využívání hodinek. Maximálně úsporný režim prodlouží výdrž až na několik týdnů. Plusem je rychlé nabíjení, kdy pouhých 10 minut na nabíječce zajistí celodenní výdrž. K úplnému dobití baterie je zapotřebí něco málo přes hodinu času.

Poměrně dobře jsou hodinky vybaveny po stránce konektivity. Podporují dokonce eSIM, což jim zajišťuje 4G a jistou nezávislost na spárovaném telefonu. Dále nechybí GPS, Wi-Fi 5.0 nebo NFC.

Oppo Watch 4 Pro se začnou příští týden prodávat na čínském trhu a cena je stanovena v přepočtu na 9 tisíc korun i s daní. Výrobce ale neuvádí žádné informace ohledně dostupnosti na dalších trzích.