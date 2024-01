Chystané ohebné véčko Xiaomi pravděpodobně nabídne satelitní připojení

Jak upozornila phonearena.com, Xiaomi se chystá odhalit svůj první skládací smartphone s konstrukcí „véčka“ pod názvem Mix Flip. Xiaomi se přitom mezi úzkou skupinu výrobců skládacích telefonů připojilo už v roce 2021 s modelem Mi Mix Fold, který následovala v roce 2022 druhá generace a loni třetí.

Server MySmartPrice nyní objevil smartphone v databázi certifikačního úřadu čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT) pod modelovým označením 2311BPN23C, díky čemuž víme, že by Xiaomi Mix Flip mělo nabídnout satelitní připojení.

Aktuálně přitom satelitní konektivitu využívá pouze několik chytrých telefonů, například iPhony 14 či Huawei Mate 50 (i když prozatím se jedná o jednosměrnou službu zasílání zpráv, vhodnou především pro SOS zprávy). Satelitní připojení přitom ve zkratce umožňuje telefonům připojit se k satelitům na nízké oběžné dráze Země (LEO), což pro koncové uživatele znamená možnost telefonovat, posílat textové zprávy a přistupovat k internetu i v oblastech bez pokrytí tradičními mobilními sítěmi.

Výpis sice potvrzuje přítomnost satelitní konektivity, ale chybí spousta dalších podrobností. Nicméně spekuluje se o tom, že telefon bude pravděpodobně vybaven čipsetem Snapdragon 8 Gen 2 namísto očekávaného Snapdragonu 8 Gen 3, jehož služby využívá například před pár dny představený Samsung Galaxy S24 Ultra. Kromě toho se očekává, že zařízení bude běžet na nadstavbě MIUI 14 založené na na Androidu 13.

