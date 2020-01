Chystáme #mobileDrink 15. Rozhodněte, kde se bude konat!

Již na březen chystáme ve spolupráci s Vodafonem pod názvem #mobileDrink další neformální setkání s vámi, našimi čtenáři a fanoušky mobilenet.cz, a také s fanoušky na sociálních sítích Vodafone. Už máme za sebou celkem 14 pokračování, přičemž poslední #mobileDrink se konal v Praze.

#mobileDrink 14 v Praze

I tentokrát rozjedeme po České Republice a přijedeme za vámi do některého z krajských měst a tentokrát vám dáváme na výběr z celkem tří měst. Které z nich to vyhraje? Je to na vás!

#mobileDrink 14 v Praze: iPhone 11, Mate 30 a elektromobily

Budete mít šanci poznat, kdo stojí za portálem mobilenet.cz i pracovníky odpovídající na vaše zvídavé dotazy na sociálních sítích Vodafone, pohrát si s nejnovějšími telefony, tablety, hodinkami, dalšími wearables, konvertibly nebo notebooky a dozvědět se spoustu zajímavostí. Hlavně si ale budete moci popovídat s dalšími fanoušky mobilních technologií a chybět nebude ani zajímavá soutěž o hodnotné ceny. Přichystány jsou opět zajímavé semináře od Vodafonu i dalších partnerů. Vše proběhne v uvolněném neformálním duchu v příjemném prostředí.

Kam za vámi přijedeme? Hlasujte!

Nadcházející #mobileDrink 15 se bude konat v březnu, přičemž přesné datum upřesníme jakmile spustíme registrace. Další #mobileDrink se bude konat buď v Plzni, Karlových Varech, případně Ústí nad Labem. Vy můžete hlasováním níže rozhodnout, které z měst to bude.

Kde to bude? Je to na vás!

Ať vám už žádná novinka neuteče! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!

Registrujte se také do našeho newsletteru!