16. #mobileDrink se uskuteční v Plzni, přihlaste se předběžně již nyní!

Posledních pár let nám naše plány s akcí #mobileDrink kazila pandemie, ale nevěšte hlavu, jsme zpět! V pořadí 15. #mobileDrink se měl konat, jak si jistě pamatujete, v Plzni, ovšem bohužel musel být zrušen. Abychom vám to alespoň částečně vynahradili, uskutečnili jsme 15. #mobileDrink v Praze, avšak v náhradním termínu. Na naše plzeňské fanoušky jsme ale samozřejmě nezapomněli, moc dobře si pamatujeme hlasování, kde Plzeň se svými 53 % jednoznačně dominovala. Co to znamená? Příště se uvidíme právě v Plzni, hlasování není třeba!

Kdy za vámi přijedeme?

Nadcházející #mobileDrink 16 se bude konat ve čtvrtek 9. června, přičemž přesné místo upřesníme těm, kteří se registrují. Právě dnes spouštíme předběžné registrace, kdy registrovaní získají přednostní výhodu v momentě, kdy spustíme ostré přihlašování. Kapacita bude opět omezená. Jen pro představu, o místě konání vždy hlasuje několikanásobně více lidí, než bude kapacita mobileDrinku.

Proběhl #mobileDrink 15 v Praze, jaký byl?

A co bude na programu tentokrát? Budete mít šanci poznat, kdo stojí za našimi weby mobilenet.cz, fZone.cz nebo fDrive.cz i pracovníky odpovídající na vaše zvídavé dotazy na sociálních sítích Vodafonu, pohrát si s nejnovějšími telefony, tablety, wearables a dozvědět se něco zajímavého.

Místo a čas konání #mobileDrink 16

KDY: ve čtvrtek 9. června ve večerních hodinách

KDE: Plzeň (místo potvrdíme registrovaným členům)

Vyzkoušejte si nejnovější telefony a tablety na #mobileDrinku!

Atraktivní pro vás určitě bude možnost vyzkoušet si nejnovější mobilní telefony, tablety nebo wearables. Chybět nebudou nejnovější Samsungy, smartphony Sony, Huawei a Honor nebo iPhony. V zajímavých soutěžích budete moci vyhrát atraktivní ceny, které do soutěže věnovali partneři. Podrobnosti si ale necháme pro sebe a bude to pro vás, jak doufáme, příjemné překvapení.

Nyní spouštíme předběžné přihlašování. Předběžně přihlášení pak v předstihu obdrží e-mail s přesným termínem zahájením ostrého přihlašování, budou tak mít výhodu. Kapacita mobileDrinku je totiž i tentokrát omezená, do prostoru se vejde 50 fanoušků a čtenářů. A pozveme jen ty nejrychlejší! Přihlašovací formulář pro předběžné přihlášení na #mobileDrink 16 naleznete níže. Pokud se vám nezobrazuje, využijte tento odkaz.

