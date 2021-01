Chystají se levnější sluchátka AirPods Max. Na čem Apple ušetří?

Fotografie: Apple

Apple své portfolio na sklonku loňského roku obohatil o klasická bezdrátová hlavová sluchátka AirPods Max. Jedná se o prémiový model, který sází nejen na špičkovou kvalitu zvuku, ale rovněž na nebývale kvalitní zpracování, kdy Apple nasadil hliník a nerezovou ocel. Ani sluchátkům za 16,5 tisíc korun se však nevyhýbají problémy, uživatelé si například stěžují na kondenzaci vody uvnitř sluchátek, která bohužel nemají žádnou zvýšenou odolnost.

Ačkoliv je Apple znám tím, že u svých produktů na cenu příliš nehledí, zřejmě by rád nabídl i cenově dostupnější model hlavových sluchátek. Naznačují to i informace od @LeaksApplePro. Levnější Apple AirPods Max by měla poskytnout totožnou zvukovou kvalitu, avšak pouze v plastovém těle. Tato změna by mimo jiné přinesla také snížení hmotnosti, což je zásadní zápor současných AirPods Max. Pokud jde o cenu, ta by se mohla pohybovat kolem 11 tisíc korun. Netřeba dodávat, že půjde nadále o poměrně vysokou částku ve srovnání s konkurencí.