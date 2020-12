iFixit nahlédl do útrob sluchátek AirPods Max. Jak jsou na tom s opravitelností?

Odborníci z iFixit si tentokrát vzali na paškál nejnovější a také nejdražší sluchátka od Applu s označením AirPods Max. Základní rozborka například odhalila, že mají sluchátka hned dva bateriové články, oba jsou však umístěny na jedné straně. Zároveň se uvnitř v útrobách sluchátek nachází dva H1 čipy (tentokrát však vždy jeden na každé straně), osm mikrofonů kvůli aktivnímu potlačení hluku a samozřejmě také dva 40mm budiče, které se mají postarat o špičkový poslech.

