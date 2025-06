Chcete ucítit výkon F1? Nový trailer s Bradem Pittem demonstruje kouzlo haptiky iPhonů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jedním z faktorů schopných navodit prémiový pocit u moderních smartphonů je nepochybně haptická odezva. Ta může mít přitom mnoho podob, od té skutečně „základní“, kdy telefon jednotvárně vibruje, obvykle až nepřiměřeně výrazně, co se intenzity vibrací i zvuku emitovaného haptickým enginem týče, až po tu nejvíce rafinovanou. V této oblasti pak konkrétně dlouhodobě vynikají iPhony, jež umí vykouzlit velmi sofistikovanou haptickou odezvu s nepřeberným množstvím intenzit vibrací, které navíc mohou pocitově vycházet z více různých míst samotného iPhonu, přestože je logicky součástka obstarávající tento vjem umístěna stále na jednom místě.

V případě Applu se také povídá o tom, jak Steve Jobs strávil velké množství času při hledání té správné haptické odezvy pro iPhony. Ta využívá systém LRA (lineární rezonanční aktuátor), který je však vylepšený pro potřeby Applu, díky čemuž je zřejmě haptika u iPhonů považována za nejlepší či jednu z nejlepších. Apple si je této přednosti velmi dobře vědom, a tak se rozhodl podpořit povědomí o špičkové haptické odezvě svých telefonů a zároveň propagovat chystaný film F1 s Bradem Pittem. Ten bude, podobně jako například Napoleon, k vidění nejprve v kinech, ale později se objeví v Apple TV+.

V rámci aplikace Apple TV+ tak nově najdeme speciální trailer, který je zároveň skvělou demonstrací schopností haptické odezvy iPhonů. Bez nadsázky lze konstatovat, že by si jej měl pustit každý majitel iPhonu, neboť úroveň haptické odezvy je skutečně špičková a snad jen s výjimkou ovladače DualSense herní konzole PlayStation 5 ji jen tak něco nepřekoná. Ukázka o délce přibližně 2 minut nabídne kromě působivé audiovizuální stránky také doprovodnou haptickou odezvu, kdy můžete doslova ucítit zapínání bezpečnostních pásů, motor formule F1, hudbu v pozadí či nárazy míčku o stěnu, se kterým si Brad Pitt v traileru hraje.

Produkčně evidentně velmi dobře zvládnutý snímek režíruje Joseph Kosinski, který stál například i za hitem roku 2022, Top Gun: Maverick. Očekávaný titul F1 má pak dorazit do kin 27. června 2025 a po zhlédnutí traileru v aplikaci Apple TV+ nepochybně navnadí i ty, kteří formulím příliš neholdují. iPhony jsou však také populární volbou při záznamu filmů či profesionálních hudebních videoklipů, zmínit můžeme například „Dancing In The Flames“ od interpreta The Weeknd nebo použití iPhonů v připravovaném snímku 28 let poté.