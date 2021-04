Chcete přejít z předplacenky na paušál? T-Mobile vám nabídne neomezená data

Fotografie: T-Mobile

T-Mobile má ve své nabídce opět jeden lehce utajený mobilní tarif. Najdete jej výhradně na jeho webových stránkách a tentokrát je určen všem předplacenkářům, kteří uvažují o tom, že je neustále dobíjení kreditu nebaví a chtěli by přejít na paušál. Speciální tarif vyjde měsíčně na 330 Kč a operátor za ně nabídne 200 volných minut do všech sítí, 200 volných SMS a 1 GB mobilních dat.

Jako malý bonus T-Mobile na prvních 30 dní poskytne dárek v podobě zcela neomezených dat, což se rozhodně může hodit. Operátor tarif nabízí výhradně uživatelům, kteří mají v tuto chvíli předplacenku, nelze na něj tedy přejít z jiného paušálního tarifu. Případný kredit, který ještě máte, vám nepropadne, ale bude využit na zaplacení prvních faktur.

Tarif je samozřejmě zcela bez závazku, tudíž jej můžete kdykoliv změnit/vypovědět. Změna by nastala, pokud byste využili nabídku na pořízení telefonu Huawei Y6s za 1 Kč, v danou chvíli je nutné se operátorovi upsat. Stejně jako většina speciální nabídek, je i tato časově omezená. Aktuálně T-Mobile uvádí, že lze tento tarif on-line sjednat pouze do konce měsíce, tedy do pátku 30. dubna.