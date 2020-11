Brzy budeme na Instagramu vyhledávat pomocí klíčových slov

Během posledních dnů nás Instagram překvapil aktualizací, během níž došlo ke změně designu hlavní stránky. Funkce Reels dostala vlastní záložku a přibyla také záložka pro Obchod. Těmito inovacemi ale Instagram nekončí.

Server The Verge upozornil, že uživatelé v šesti anglicky mluvících zemí světa, jako je Velká Británie, USA nebo Kanada, budou moci na Instagramu vyhledávat pomocí klíčových slov. Do dnešního dne uživatelé mohli vyhledávat na Instagramu pouze pomocí hashtagů, případně hledat konkrétní uživatele názvem jejich účtu.

Pro Instagram bude vyhledávání pomocí klíčových slov poměrně velkou změnou. Hledání konkrétního obsahu bylo vždy značně omezováno. Ale ani vyhledávání podle klíčových slov nebude pro uživatele úplná výhra. „Hledání pomocí klíčových slov bude i tak omezeno na témata obecného zájmu, které jsou v souladu se zásadami komunity Instagramu“, naznačil tiskový mluvčí.

You can now search using keywords instead of just hashtags on Instagramhttps://t.co/RMMq3zmJAc pic.twitter.com/rPsrwGs9H9