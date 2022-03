Další novinka od Instagramu? Opět se týká reakcí na Příběhy

Instagram se postupně rozšiřuje o nové funkce a další je již opět na dohled, alespoň o tom informuje Alessandro Paluzzi na Twitteru. Nová funkce se má opět týkat oblíbených příběhů (Stories), které uživatelé zveřejní vždy na dobu 24 hodin.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e