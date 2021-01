Blýská se na lepší časy? Chystá se údajně nový Honor s procesorem Snapdragon

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na sklonku loňského roku došlo v mobilním světě k poměrně zásadní události. Čínský Huawei se rozhodl prodat svou úspěšnou značku Honor. Jistě tušíte, co k tomu Huawei vedlo. Výrobce se již téměř dva roky potýká s restrikcemi ze strany USA, jejichž největší dopad představuje absence Google služeb v nových produktech. Toto omezení se samozřejmě dotklo i značky Honor, a výrazně tudíž zkomplikovalo její konkurenceschopnost. Došlo tedy k prodeji a Honor již má nové vlastníky.

Napjatě se očekává, s čím nové telefony Honor přijdou, neboť prodejní plány vypadají velmi směle. Aktuální informace od cs.com.cn naznačují, že Honor údajně pracuje na zařízení s procesorem Snapdragon od Qualcommu a podporou 5G. To by znamenalo, že Honor skutečně již může obchodovat se společnostmi z USA, svitla by tak naděje, že by se v dohledné době v nových Honorech mohly opět objevit Google služby a aplikace. Nelze to však čekat ještě v případě chystaného Honoru V40, který se má ukázat již v tomto měsíci.