Blíží se náramek Xiaomi Mi Band 5. Nabídne NFC pro všechny

Xiaomi patří v segmentu nositelné elektroniky k lídrům trhu. Vděčí za to především řadě chytrých náramků Mi Band, přičemž aktuálně se na trhu prodává model Mi Band 4, který láká na nízkou cenu, barevný AMOLED displej a širokou paletu funkcí. Server tizenhelp.com nyní přinesl informace o nadcházející generaci, která se pravděpodobně bude označovat Mi Band 5.

Hovoří o tom, že dojde ke zvětšení displeje na 1,2 palce. Nadále by mělo jít o barevný AMOLED panel. Vítaná novinka se týká také čipu NFC. Ten se sice objevil už u současné generace, nicméně nikoliv globální verzi Mi Bandu 4, která se prodává na českém trhu. To by se s Mi Bandem 5 mělo změnit a náramek bude možné použít i k bezkontaktním platbám. Nemá totiž chybět podpora Google Pay. Další informace prozatím nejsou známé, protože k představení Mi Bandu dojde zřejmě až v červnu letošního roku.