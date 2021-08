Kdo říká, že fitness náramky a chytré hodinky musí mít velký displej? Aktivní ženy v dnešním světě vyžadují přehled o svých aktivitách, ale zároveň chtějí působit přirozeně. A právě pro ně jsme vyzkoušeli fitness náramek Fitbit Luxe.

Fitbit Luxe je velmi elegantní fitness náramek, který umí víc, než by vás na první pohled napadlo. Kromě monitorování sportovních aktivit sleduje i váš spánek či hladinu stresu. Jak obstál v našem testu?

Technické parametry Fitbit Luxe Kompletní specifikace Konstrukce 36 × 17 × 10 mm , 26,2 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej OLED, 0,76" (206 × 124 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: ?, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor ? mAh , nabíjení: ? Dostupnost červen 2021, Kč

Obsah balení: vše, co potřebujete

V malé krabičce najdete samotný náramek s vyměnitelným silikonovým řemínkem o dvou délkách. Součástí balení je také řemínek Gorjana z nerezové oceli ladící barvou i materiálem s tělem náramku. Samozřejmostí je i nabíjecí kabel zakončený magnetickou kolébkou s dvěma pozlacenými piny a návod k použití v několika světových jazycích.

Konstrukční zpracování: elegantní a ženské

Fitbit Luxe je velmi elegantní náramek, který se zalíbí každé ženě. Jeho rozměry činí pouhých 36 × 17 × 10 mm. Obdélníkový rámeček se zaoblenými rohy i sklíčkem displeje působí na ruce velmi minimalisticky. Tělo náramku ve zlaté barvě dodává celkovému vzhledu luxus. Ze spodní strany náramku je černá ploška s potřebnými senzory a piny pro nabíjení. Celý dojem podtrhuje silikonový řemínek v jemné růžové barvě, který můžete vyměnit za řemínek Gorjana.

Fitbit Luxe se velmi příjemně nosí. Senzory na zadní straně jsou zapuštěné, takže vás nikde netlačí. Náramek si nemusíte sundávat ani při koupeli nebo plavání. Je odolný vůči vodě do 5 atmosfér (5 ATM). Pro tyto účely má speciální režim Swim. Dírky v řemínku vám umožní potřebné utažení. Navíc je velmi lehký, jeho hmotnost je pouhých 26,2 gramů. Pokud se jej chystáte nosit každý den, nebudete o něm ani vědět. Řemínky jsou k dostání v několika barevných variantách. Do redakce nám přišel v barvě Lunar White. Dále si můžete řemínek pořídit v barvách Black nebo Orchid. Silikonový pásek na ruce velmi dobře drží i při sportu. Nemusíte se bát, že by na ruce klouzal.

Líbilo se nám elegantní design

nízká hmotnost

malé rozměry

Displej: malý, ale šikovný

Fitbit Luxe disponuje barevným dotykovým AMOLED displejem o úhlopříčce 0,76" (206 × 124 pixelů). Dokáže si automaticky regulovat jas. Díky tomu a pěkným barvám je displej dobře čitelný z každého úhlu i na přímém slunci. Jediným nedostatkem je široký rámeček okolo displeje. Výrobce mohl v případě tak malého náramku využít místo efektivněji a displej udělat větší.

Velkou výhodou je, že se náramek ovládá pouze na displeji, nepotřebujete žádná postranní tlačítka. Můžete zapnout i automatické probuzení obrazovky. Pak stačí kdykoli zvednout ruku a náramek se rozsvítí, aby vám ukázal čas. Prostřednictvím aplikace lze zvolit design ciferníku. Na výběr máte z 20 možností.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

automatická regulace jasu

Nelíbilo se nám široký rámeček okolo displeje

Systém a výkon: Fitbit OS

Náramek pracuje s vlastním operačním systémem Fitbit OS. Umožňuje nastavit náramek podle vašich představ. Nejenže si můžete vybírat již zmíněných ciferníků, ale také si můžete přidávat různé druhy cvičení.

Systém reaguje hezky svižně. Na hlavní obrazovce samozřejmě vidíme čas a podle zvoleného ciferníku můžeme dále vidět datum, počet nachozených kroků, srdeční tep nebo spálené kalorie. Když z horní strany stáhnete roletku, může si zapnout režimy nerušit nebo spánek, dále se tímto způsobem dostanete do nastavení nebo si budete moci zapnout zámek vody. Když z hlavní obrazovky vysunete roletku ze spodní strany, ukáže se stav baterie, den a datum. Dále pak vaše denní naměřené hodnoty. Pokud z hlavní obrazovky svajpnete doprava/doleva, dostanete se do menu, kde si můžete nastavit budík, cvičení nebo se podívat na nová upozornění z propojeného zařízení. Snadno tak zjistíte, kdo vám právě volá nebo píše zprávu. Bohužel na notifikace nelze přímo z náramku přímo reagovat. Kompatibilita je zajištěna s Androidem i iOS.

Líbilo se nám svižný operační systém

Nelíbilo se nám nelze reagovat na notifikace

Výdrž a nabíjení: vytrvalý společník

Fitbit Luxe má podle výrobce výdrž na nabití 5 dní. Náramek jsem po úplném nabití měla na ruce stále. Zaznamenával každodenní cvičení i spánek. I po všech aktivitách mohu 5denní výdrž potvrdit. Ani doba nabíjení není dlouhá. Nabíjení přiloženou magnetickou kolébkou trvalo necelé 2 hodiny.

Líbilo se nám výdrž baterie až 5 dní

rychlé nabíjení

Sportovní a zdravotní funkce: o všem máte přehled

Dalo by se říct, že na vás náramek dohlíží, když pracujete, sportujete i spíte. Velkou výhodou je funkce SmartTrack, která sama dokáže rozpoznat fyzickou aktivitu a zaznamenat trénink. Náramek jako takový GPS modul nemá, může však čerpat údaje z připojeného zařízení. Ženy potěší funkce sledování menstruačního zdraví.

Náramek měří vaši srdeční frekvenci 24/7 a hladinu okysličení krve SpO2. Když spíte, monitoruje váš spánek a analyzuje jednotlivé jeho fáze. Umí také určit úroveň vašeho stresu. To vše vám zobrazí přehledná aplikace Fitbit. Veškeré naměřené hodnoty vyhodnotí a vy se můžete následně podívat na nejrůznější přehledy a srovnání. Pokud byste snad něčemu nerozuměli, aplikace nabízí i nápovědu, ve které se dozvíte vše potřebné.

Když aplikaci zapnete, v horní části displeje se zobrazí aktuální naměřené hodnoty. V dolní části displeje můžete zaznamenávat dalších několik zdravotních údajů (zvládání stresu, spánek, menstruační kalendář, množství vypité vody a další). Na spodním okraji displeje najdeme ještě lištu záložek, kde je karta s aktuálními hodnotami a dále karta Prozkoumat, kde si lze do náramku stáhnout nové ciferníky nebo aplikace. V kartě s názvem Komunita se můžeme propojit s přáteli, kteří mají také náramky či hodinky Fitbit a sdílet s nimi pokrok ve cvičení. Poslední záložka nabízí členství Fitbit Premium, které je k modelu Luxe na 6 měsíců zdarma. Premium vám nabízí ještě podrobnější informace o vašem zdraví a sportovních výkonech. Náramek zkrátka má vše potřebné, abyste měli o svém zdraví a těle úplný přehled.

Líbilo se nám měření SpO2 a dalších hodnot

funkce SmartTracker

přehledná aplikace

možnost prémiového členství

Zhodnocení: elegantní parťák

Fitbit Luxe jsou elegantní kombinací chytrých hodinek a náramku. Stále měří všechny důležité funkce a vy se o nich můžete informovat v aplikaci, kam máte možnost zaznamenávat další zdravotní údaje. V balení navíc najdete druhý, velmi slušivý řemínek Gorjana, který se bude perfektně hodit na každou slavnostní událost. Za cenu 4 190 Kč se stanou vaší pravou rukou, i když je budete nosit na levé.

Konkurence

Pokud nepotřebujete tělo a pásek z nerezové oceli, můžeme doporučit jako alternativu chytrý náramek Fitbit Inspire 2. Ten má navíc klasičtější způsob uchycení pásku, respektive je zpětně kompatibilní s předchozími generacemi řady Inspire. Po stránce funkcí jsou na tom oba náramky velmi podobně, ušetřit ale můžete zhruba polovinu ceny.

Foto: Kristýna Dvořáčková, mobilenet.cz