Blíží se konec telefonů Nokia? Chystaný model XR20 má mít zase slabý procesor

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

HMD Global vydává v posledních letech telefony pod značkou Nokia. Zejména v posledních dvou letech se však setkáváme s nezajímavými kousky se sice adekvátní softwarovou podporou, ale mnohem více nám zůstává v paměti chabá výbava v kombinaci s vysokou cenou. Příkladem budiž současná nejvybavenější novinka Nokia X20, která za téměř 10 tisíc korun nabízí to, co má leckterá konkurence za poloviční cenu.

Nedávno se objevily informace o chystané vlajkové lodi, která má dorazit na konci letošního roku. Do té doby to však bude velké utrpení. Naznačují to zejména nové informace týkající se chystané Nokie XR20, které přinesl lovenokia.net. Došlo primárně k úniku tiskově se tvářící fotografie, na které je telefon Nokia pokropen vodou, což by mohlo naznačovat jistou úroveň zvýšené odolnosti proti vodě a prachu. To by bylo rozhodně plus.

Nokia XR20

Tvrdý návrat na zem začíná ve chvíli, kdy se dozvídáme, že mobil bude opět osazen Snapdragonem 480. Předpokládá se, že Nokia XR20 bude dražší než Nokia X20, u které jsme podprůměrný procesor silně kritizovali. V případě modelu XR20 je nanejvýš jisté, že se Snapdragon 480 ukáže v telefonu, jehož cena přesáhne 10 tisíc korun. Samozřejmě za předpokladu, že se novinky dočkáme na českém trhu.

V další výbavě se objeví 6GB operační paměť a 128GB úložiště. Displej bude nadále jen typu IPS s úhlopříčkou 6,67" a Full HD+ rozlišením. Ohledně fotoaparátů je znám 48megapixelový hlavní snímač a 13megapixelový ultraširokoúhlý. Samozřejmostí bude nasazení nejnovějšího Androidu 11 a také dlouhá softwarová podpora, a to minimálně 3 roky velkých aktualizací. Známa je ještě informace o baterii, ta má mít kapacitu 4 630 mAh. Nová Nokia XR20 by se světu měla ukázat 27. července.