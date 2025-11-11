mobilenet.cz na sociálních sítích

PR článek
Black Friday dorazil na použité Apple Watch, Series 10 jsou za pouhých 6,5 tisíce
Fotografie: Mobil Pohotovost

iPhone 13 jen za 8 tisíc, iPad za 5 tisíc nebo loňské Apple Watch za pouhých 6,5 tisíce. Mobil Pohotovost razantně srazila ceny použitých Apple produktů, které jsou ověřené, v super stavu a včetně 12měsíční záruky. Levnější jsou iPhony, iPady, Apple Watch a dokonce i nejnovější MacBooky.

Vůbec nejoblíbenějším iPhonem z druhé ruky je aktuálně iPhone 13 za 7 990 Kč. Velmi žádaný je i předchůdce iPhone 12 za 6 190 Kč, ale také novější iPhone 15, který přinesl výrazně lepší hlavní fotoaparát, Dynamic Island, novější čip i port USB-C. Oblíbené jsou i Pro modely, především pak iPhone 13 Pro za cenu pod dvanáct tisíc.

Použité iPhony ve slevě:

iPady a loňské Apple Watch za super ceny

Teď je ideální čas i na nákup iPadů, obzvlášť pokud tablet od Applu zvažujete jako vánoční dárek. iPad 10.2 může být váš jen za 5 190 Kč, o generaci novější a výrazně vylepšený iPad 10.9 pak za 7 590 Kč. A nakonec i iPad Airs výkonným M1 čipem je za cenu 8 990 Kč.

Taky použité Apple Watch teď vychází skvěle, obzvlášť pak loňská generace – Apple Watch Series 10 ve větší 46mm verzi vychází na pouhých 6 590 Kč. Vrcholné Apple Watch Ultra jsou k mání už za 8 690 Kč.

Na nejnovějším MacBooku Air ušetříte tisíce

Pokud pokukujete po MacBooku, máte šanci ulovit starší i nejnovější generaci za super ceny. Třeba stále skvělý MacBook Air M1 nebo nejnovější MacBook Air M4, který je ve skvělém stavu a ve srovnání s novým vychází o tisíce levněji. A nakonec – pro náročnější jsou k mání vybrané MacBooky Pro za super ceny.

