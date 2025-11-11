Black Friday dorazil na použité Apple Watch, Series 10 jsou za pouhých 6,5 tisíce

Vůbec nejoblíbenějším iPhonem z druhé ruky je aktuálně iPhone 13 za 7 990 Kč. Velmi žádaný je i předchůdce iPhone 12 za 6 190 Kč, ale také novější iPhone 15, který přinesl výrazně lepší hlavní fotoaparát, Dynamic Island, novější čip i port USB-C. Oblíbené jsou i Pro modely, především pak iPhone 13 Pro za cenu pod dvanáct tisíc.
Použité iPhony ve slevě:
- iPhone 12 za 6 190 Kč
- iPhone 13 za 7 990 Kč
- iPhone 15 za 13 790 Kč
- iPhone 12 Pro za 8 190 Kč
- iPhone 12 Pro za 11 990 Kč
- iPhone 15 Pro za 17 990 Kč
iPady a loňské Apple Watch za super ceny
Teď je ideální čas i na nákup iPadů, obzvlášť pokud tablet od Applu zvažujete jako vánoční dárek. iPad 10.2 může být váš jen za 5 190 Kč, o generaci novější a výrazně vylepšený iPad 10.9 pak za 7 590 Kč. A nakonec i iPad Airs výkonným M1 čipem je za cenu 8 990 Kč.
Taky použité Apple Watch teď vychází skvěle, obzvlášť pak loňská generace – Apple Watch Series 10 ve větší 46mm verzi vychází na pouhých 6 590 Kč. Vrcholné Apple Watch Ultra jsou k mání už za 8 690 Kč.
Na nejnovějším MacBooku Air ušetříte tisíce
Pokud pokukujete po MacBooku, máte šanci ulovit starší i nejnovější generaci za super ceny. Třeba stále skvělý MacBook Air M1 nebo nejnovější MacBook Air M4, který je ve skvělém stavu a ve srovnání s novým vychází o tisíce levněji. A nakonec – pro náročnější jsou k mání vybrané MacBooky Pro za super ceny.
- MacBook Air 13" M1 za 13 790 Kč
- MacBook Air 13" M4 za 22 990 Kč
- MacBook Pro 14" M2 Pro 16GB/1TB za 30 990 Kč
- MacBook Pro 16" M4 Pro 24GB/512GB za 49 990 Kč