Baterie iPhonů 15 se mezigeneračně zvětší, iPhone 15 Plus dosáhne takřka 5 000 mAh

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Očekávaná řada iPhone 15 má přinést hned několik (přinejmenším na poměry Applu) revolučních novinek, jako je například nasazení moderního konektoru USB-C či plošná implementace průstřelu přezdívaného jako Dynamic Island. Na své si navíc mají přijít i ti, kteří prahnou po co nejdelší výdrži, neboť nás podle ithome.com (na který odkazuje macrumors.com) čeká nárůst kapacity baterií u všech modelů.

V oblasti výdrže bude nové řadě dominovat iPhone 15 Plus s 4 912mAh baterií.

iPhone 15 má mít mezigeneračně o 18 % větší baterii, iPhone 15 Plus a iPhone 15 Pro o 14 % a iPhone 15 Pro Max o 12 %. V průměru se tak jedná o solidní nárůst kapacity bateriových článků o 14,5 %. V přiložené tabulce si lze prohlédnout kapacity baterií u jednotlivých modelů v posledních letech, ačkoliv je nutné brát v potaz, že u iPhonů 15 se stále jedná o pouhou spekulaci.

Z tabulky je evidentní, že portfoliu nových iPhonů 15 by měl v oblasti výdrže dominovat iPhone 15 Plus s 4 912mAh baterií, což je na poměry Applu skutečně nevídaná hodnota a lze předpokládat, že v kombinaci s proprietárním čipsetem a operačním systémem by tento smartphone mohl bez problémů zvládnout klidně i tři dny používání na jedno nabití.

Co se velikosti paměťových čipů týče, měly by pro verze startovat nově s 256GB úložištěm, tedy dvojnásobkem oproti současnosti. Základní provedení by si pak stále měla zachovat skromnější 128GB úložiště.