Barcelonský veletrh MWC 2021 se blíží. Můžeme se těšit na nějaké novinky?

Veletrh MWC byl v loňském roce vůbec prvním, který byl kvůli epidemii COVID-19 zrušen, a to bez náhrady. Letošní rok vypadal také velmi nejistě. Nakonec došlo ke kompromisu v podobě posunu termínu z obvyklého přelomu února a března na pomezí června a července. Pořadatelé přistoupili k nezbytným hygienickým opatřením a rovněž omezili maximální počet lidí v areálu veletrhu. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se vše vrátí do stavu před pandemií, opak je spíše pravdou. Nadále panující nejistá situace ohledně šíření koronaviru v jednotlivých státech způsobila, že se z veletrhu omluvili takřka všichni přední výrobci, kteří byli jinak vždy nedílnou součástí.

V praxi to dopadlo tak, že účast odřekli i takoví velikáni jako Samsung, Xiaomi, Lenovo, Sony či HMD Global, což je společnost spravující značku Nokia v segmentu mobilních telefonů. Je tedy otázkou, zda se dočkáme klasických novinek, jako tomu bylo v předchozích letech, či se veletrh omezí jen na různé prezentace a pohledy do plánů jednotlivých společností. Například Intel a NVIDIA hodlají prezentovat 5G platformy a mezi vystavovateli je uveden Huawei, avšak bez bližších informací.

Kdy se veletrh koná?

Veletrh MWC 2021 v Barceloně probíhá od pondělí 28. června do čtvrtka 1. července.

Očekávané novinky

Výše jsme si naznačili, že klasické tiskové konference přímo v místě konání veletrhu budou letos velkou vzácností a žádný z předních výrobců mobilních telefonů je neplánuje. V tuto chvíli své plány odhalil pouze Samsung. Jihokorejský výrobce bude mít v pondělí 28. června virtuální tiskovou konferenci. Náplní by měly být především nové chytré hodinky a ekosystém vzniklý ze spojení operačních systémů Wear OS od Googlu a Tizen od Samsungu. Ve hře je i možné představení chytrých hodinek Watch4 a Watch Active4.

Veletrhu se určitě nezúčastní Sony, což nám potvrdil z českého zastoupení Tomáš Korch a připojil i oficiální stanovisko firmy: „Společnost Sony Mobile se rozhodla, že se nebude účastnit MWC 2021. Vzhledem k tomu, že se svět stále více posouvá směrem k digitálním a online příležitostem, aby se zabránilo šíření koronaviru (COVID-19), bude společnost Sony Mobile své vzrušující produktové novinky komunikovat způsoby, které zasáhnou širší publikum.“ Na veletrhu MWC 2021 se neobjeví ani společnost HMD Global, a to ani formou virtuální tiskové konference.

