Apple zakročil proti prodeji „amfetaminu“ ve svém obchodě

Je zcela nepochybné, jak moc se velké společnosti bojí negativní publicity spojené s tím, co všechno můžete dělat pomocí aplikací z jeho obchodů. Google vyhlásil tažení proti marihuaně, byť je v mnoha amerických státech legální, Apple dokonce vystavil stopku elektronickým cigaretám, zřejmě kvůli dosud nevyjasněným zdravotním rizikům.

Společně s „vapováním“ je na platformách Applu zakázáno propagovat také návykové látky, a to jakýmkoli způsobem. Stačí i něco tak nevinného jako „odvážněji“ zvolený název, jak o tom informovali vývojáři aplikace Amphetamine.

Just got off a call with @Apple. Appeal accepted and Amphetamine will remain on the @AppStore. Thank you all for your comments, opinions, and action. We may not all agree, but I am happy we all still have the freedom to express ourselves today. ❤️ pic.twitter.com/PV7eB9aUfn