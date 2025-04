Apple Vision Pro 2 jsou možná blíže, než myslíme. Výroba se urychluje

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

​Společnost Apple plánuje uvést na trh vylepšenou verzi svého headsetu Vision Pro ještě v tomto roce, jak informuje serve IT Home, (viz ithome.com). Klíčové komponenty, jako jsou displeje, kryty a obvody, již vstoupily do hromadné výroby u hardwarových partnerů Applu. Někteří dodavatelé údajně urychlují plnění objednávek, aby vyhověli požadavkům společnosti. ​

Apple snížil výrobu stávajícího modelu Vision Pro s plánem ukončit jeho produkci do konce roku 2024. Předpokládá se, že již bylo vyrobeno dostatečné množství jednotek k pokrytí poptávky až do uvedení nové verze. ​To by nemělo být nějak těžké, neboť zájem o Vision Pro není nějak převratný.

Původní plány na výrazně vylepšený model Vision Pro byly pozastaveny, proto se nyní očekává pouze menší aktualizace stávajícího modelu. Nová verze by měla mít omezené změny v designu, ale pravděpodobně bude vybavena novým čipem M5, což představuje hlavní nebo i možná jedinou významnou inovaci. Se zmíněným vzhledem se pojí možná úprava rozměrů či baterie tak, aby byly brýle přeci jen lépe využitelné.