Apple se omlouvá za reklamu na nový iPad Pro. Gigantický lis byl „přes čáru“

Společně s uvedeních nových iPadů, které se začnou prodávat již 15. května, Apple zveřejnil také vizuálně uhrančivou reklamu, v níž gigantický lis rozdrtí herní automaty, hudební nástroje, malířské potřeby a mnohé další. Video s názvem „Crush!“, které se rovněž stalo námětem pro naši glosu, má reprezentovat schopnost iPadu Pro nahradit široké množství zařízení určených pro zábavu či práci, která se s trochou nadsázky vměstnají do velmi tenkého těla (5,1 mm u 13" verze a 5,3 mm u 11" varianty) nového iPadu Pro. Video se však překvapivě dočkalo poměrně velké kritiky, kdy někdo například navrhl, že mohlo být uděláno způsobem, kdy by byl děj otočený. Nejprve bychom viděli zavřený lis s iPadem Pro, který se postupně otevírá a dříve rozdrcený obsah v něm se zhmotňuje. Níže se můžete podívat na původní i tuto (fanouškem) pozměněnou variantu.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG