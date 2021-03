Apple v nejnovější reklamě dává na odiv vysokou odolnost iPhonů 12

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Názory uživatelů na to, jestli nosit telefon s pouzdrem, či bez něj, se různí, Apple má však v tomto ohledu evidentně jasno. Za vším stojí technologie Ceramic Shield. Jak nám ukazuje nejnovější reklamní spot, speciální směs skla a nanokeramiky má zajistit velmi vysokou odolnost. Ve videu se uživatelce trochu úsměvně podařilo „žonglovat“ s telefonem z betonového chodníku až na měkčí půdu, kam dopadl. K naprasknutí skla by v takovém případě pravděpodobně nedošlo, podle našich zkušeností by si však iPhone odnesl minimálně několik škrábanců.

O vašich zkušenostech s (ne)odolností nových iPhonů 12 nám můžete napsat do komentářů.