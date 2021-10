Apple připravuje další tiskovku. Čeho se dočkáme 18. října?

Fotografie: Apple

Apple má letos za sebou již klíčové představení iPhonů 13, které doprovodil například i povedený iPad mini 6. generace. V roce 2021 to však ze strany Applu ještě není vše, s čím by nás chtěl seznámit. Naznačuje to nově zveřejněná pozvánka na stránkách výrobce, která avizuje, že nejbližší tisková konference proběhne v pondělí 18. října.

Není překvapením, že Apple nic konkrétního neřekl, lze tak pouze spekulovat, co pro nás chystá. Jako nejpravděpodobnější se jeví představení další generace procesoru Apple řady M a také příchod nových počítačů Mac. Dočkat bychom se mohli MacBooku Pro s 16" displejem a ve hře je též inovovaný Mac mini.