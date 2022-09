iPhone 14 Pro Max rozebrán. Jakou specialitu Apple (možná) zatajil?

Fotografie: Apple

K prvním zákazníkům dorazí tři ze čtyř nových iPhonů již zítra. Předobjednávky jsou už v plném proudu. Čekání na balíček s vysněným telefonem si lze zkrátit například rozborkou od PBKreviews, kteří rozebrali nejvybavenější iPhone 14 Pro Max. Video níže zobrazuje zmíněný model v americké variantě, což letos znamená, že bychom jen marně hledali fyzický slot pro SIM kartu. Dobrou zprávou ovšem je, že základní opravy by se co do náročnosti neměly lišit například od loňské generace.

Při rozebírání zaujme kovová deska, která nejen drží nezbytné kabely na svém místě, ale stará se též o odvod odpadního tepla. Ta pravá zajímavost se však objevuje přibližně v čase 3:40, kdy je velmi pravděpodobné, že čelní kamerka je vybavena optickou stabilizací obrazu, což dokonce nezmiňoval ani samotný Apple. Překvapit v útrobách může i poměrně velká čtvercová součástka, která zřejmě souvisí s podporou tísňové satelitní komunikace. V tomto ohledu musel Apple hledat nové místo, neboť rozdíl v rozměrech mezigeneračně takřka nejsou.