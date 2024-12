MacBooky na nové vlně? Apple zřejmě připravuje zásadní vylepšení konektivity

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na základě vícero úniků z různých zdrojů, včetně důvěryhodného Marka Gurmana, lze téměř s jistotou počítat s příchodem vlastních modemů od výrobce Apple. Ten se až doposud spoléhal na modemy od Qualcommu, ačkoliv se vývoji vlastního čipu věnuje již několik let a také kvůli tomu odkoupil divizi Intelu zodpovědnou právě za vývoj modemů. Podle všeho tak první generace Apple modemů dorazí spolu s očekávaným cenově dostupným iPhonem SE v první polovině příštího roku a bude vynikat především v oblasti energetické efektivity, i když nebude tak schopná jako alternativa od Qualcommu. To má být i důvod, proč iPhony Pro budou i nadále využívat modem Qualcomm.

V každém případě lze však počítat s tím, že druhá generace již bude vyspělejší a přinese také podporu mmWave, tedy toho nejrychlejšího 5G, které si však alespoň v současnosti v ČR neužijeme. Každopádně nyní Mark Gurman informoval o tom, že Apple přinejmenším zvažuje nasazení 5G modemů také do MacBooků a dokonce i do budoucích chytrých brýlí Vision Pro. Dodejme, že již dříve bylo (vcelku logicky) zmíněno, že by se modem mohl objevit také u Apple Watch, iPadů a již zmíněných iPhonů.

MacBooků s 5G konektivitou bychom se měli dočkat nejdříve v roce 2026.

Kdy bychom se MacBooků s 5G modemem mohli dočkat, zatím není tak docela jasné, ale nemělo by to být dříve než v roce 2026, kdy by měla dorazit právě druhá generace modemu od Applu, jež bude nepochybně v mnoha ohledech o dost vyspělejší. V případě, že vlastníte MacBook a iPhone (což je docela pravděpodobné, pokud jste majiteli MacBooku), můžete těžit z velmi snadného a automatického připojení MacBooku k hotspotu telefonu, pokud není v dosahu Wi-Fi síť, k níž byste měli důvěru. Funkce hotspotu je však obecně pro smartphony relativně náročná na energetický odběr, a tak by mohl energeticky efektivní modem zabudovaný rovnou v MacBooku přinést v tomto ohledu výhodu.

Apple údajně o zasazení modemu do MacBooku navíc v minulosti již uvažoval, avšak ještě v době, kdy si operátoři blokovali, respektive uzamykali, uvádí bloomberg.com. zařízení, jež prodávali (což je na některých trzích stále běžné). S nástupem 5G by však mohlo dávat smysl modemy do MacBooku přinést, alespoň jako dokoupitelnou výbavu pro ty nejnáročnější, neboť některá zařízení s Windows touto možností již relativně dlouho disponují.