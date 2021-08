Spotify testuje předplatné za lidovou dvacetikorunu měsíčně

Fotografie: Unsplash (@markusspiske)

Odhalení levnějšího členství YouTube Premium Lite, zdá se, přivedlo na podobnou myšlenku i populární audiostreamovací platformu Spotify. Zástupci původem švédské společnosti pro The Verge potvrdili, že testují nové členství Spotify Plus s měsíčním poplatkem 0,99 amerických dolarů, v přepočtu necelých 22 korun. Co všechno toto předplatné nabízí?

Spotify Plus představuje vylepšené bezplatné členství s hlavní výhodou v podobě absence limitů v oblasti počtu přeskočení během hodiny. Stejně tak nemusí posluchači spoléhat na náhodný výběr, ale mohou si vybrat konkrétní skladby, které chtějí poslouchat. Testované nové předplatné, které ovšem podle vyjádření zástupců Spotify nemusí být v této podobě komerčně spuštěno, je tak alternativou ke klasickému, desetinásobně dražšímu členství.