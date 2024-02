Android 15 by mohl oficiálně dorazit už zítra

Fotografie: Pixabay

Server 9to5google.com informoval o tom, že se Android 15 Developer Preview dočkáme pravděpodobně již zítra.

The first Android 15 preview is coming this week https://t.co/hcaZRgQDWB by @SkylledDev — 9to5Google (@9to5Google) February 13, 2024

Redaktoři 9to5google.com si totiž všimli veřejného komentáře zveřejněného na webu Android Open Source Project, v němž jeden z vývojářů společnosti Google uvedl, že první Android 15 Developer Preview je naplánováno již na tento čtvrtek 15. února 2024. Vývojář jej v komentáři nazývá Androidem V, což by mělo odkazovat na interní kódové označení verze Vanilla Ice Cream. Pokud byste to náhodou nevěděli, dřívější verze Androidu se standardně přezdívaly po různých sladkostech. Google od toho sice veřejně upustil, ovšem interně Android v Mountain View stále pojmenovávají po sladkostech.

Pokud by tedy bylo dodrženo zítřejší datum vydání prvního Android 15 Developer Preview, přišla by nejnovější verze pouze něco málo přes týden po uvedení Androidu 14 QPR3 Beta 1 a o týden později, než přišlo loni první Developer Preview Android 14 (bylo vydáno 8. února 2023).

Dá se očekávat, že vyzkoušet Android 15 Developer Preview půjde pouze prostřednictvím zařízení Pixel a i ti, kteří jsou přihlášení do beta testování, prozatím setrvají na Androidu 14, neboť Developer Preview jsou standardně nestabilní a nepřipravená k veřejnému používání. Každopádně bychom se tak již zítra mohli dočkat prvního pohledu na to, co by mohla přinést nejnovější verze operačního systému Android – mluví se přitom například o snadnějším režimu pro méně zkušené uživatele, více informacích o stavu baterie a dalších funkcích, jak informuje androidauthority.com. Co byste si od Androidu 15 přáli vy? Dejte nám vědět v komentářích.