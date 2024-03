Android 15 by měl podporovat satelitní komunikaci, prsty v tom má mít Elon Musk

Fotografie: NASA

Web androidauthority.com upozornil, že s příchodem Androidu 15 by komunikaci skrze satelity mohly zvládnout i mobily bez speciální hardwaru. Jeho redaktorům se totiž při procházení nejnovější verze Androidu 14 QPR3 Beta 2 podařilo v Nastavení objevit novou položku Satelitní zprávy. Podle jejího popisu by mělo přitom být možné posílat textové zprávy komukoli, nejen na tísňové linky.

U položky satelitní komunikace je také uvedeno, že je k dispozici pouze v některých oblastech a vyžaduje přidání satelitních zpráv k vašemu účtu (mobilnímu tarifu). Když redaktoři Android Authority prozkoumávali možnosti, povedlo se jim skrze systém dostat až na stránky týkající se satelitního pokrytí společnosti T-Mobile, které v současné době nebyly k dispozici. To by samozřejmě s velkou pravděpodobností mohlo znamenat, že poskytovatelem služby pro satelitní zprávy v Androidu minimálně pro USA bude právě T-Mobile. U něj je přitom zajímavé, že na této technologii spolupracuje se společností SpaceX, kterou vlastní excentrický miliardář Elon Musk.

T-Mobile, SpaceX a Android 15

Partnerství mezi společnostmi T-Mobile a SpaceX bylo oznámeno už v roce 2022 s tím, že SpaceX plánuje vypustit několik nových satelitů Starlink schopných „Direct to Cell“, tedy připojení stávajících telefonů s podporou LTE k satelitu pouze s požadavkem na dobrý výhled na oblohu. Ještě zajímavější na tom je, že telefony údajně nepotřebují nejen změny v oblasti hardwaru, ale ani po stránce ve firmwaru či speciální aplikace. Firmy chtějí satelitní připojení společně komerčně uvést již letos. Že by se to mohlo podařit, dokládá fakt, že první Starlinky s funkcí Direct to Cell byly na nízkou oběžnou dráhu Země již vyslány, jak jsme vás informovali na fzone.cz.

This will allow for mobile phone connectivity anywhere on Earth.



Note, this only supports ~7Mb per beam and the beams are very big, so while this is a great solution for locations with no cellular connectivity, it is not meaningfully competitive with existing terrestrial… https://t.co/ymHpw8XBHl — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2024

Google se však prozatím oficiálně nevyjádřil k tomu, jak plánuje satelitní připojení v Androidu podporovat. Otázky vyvolává i to, že Google minulý měsíc investoval do společnosti AST SpaceMobile, dalšího poskytovatele satelitů LEO (Low Earth Orbit), takže je možné, že satelitní zprávy v systému Android budou k dispozici skrze více poskytovatelů. Již dříve se přitom spekulovalo o tom, že by v zavádění satelitních zpráv mohl Googlu pomoci Garmin. Jiní velcí hráči (například Qualcomm) v mezičase na satelitní připojení zanevřeli.

We recently announced an important funding milestone, including strategic investments by world leaders in the wireless ecosystem.



To learn more, read a letter that Abel Avellan, our founder, Chairman and CEO, recently issued to $ASTS shareholders. 📜👇



You can see it… pic.twitter.com/l1oWzsRT9D — AST SpaceMobile (@AST_SpaceMobile) January 23, 2024

Starlink úspěšně otestován s iPhony, Pixely a telefony Galaxy

O souvisejícím tématu minulý týden informoval také pcmag.com. Upozornil totiž na to, že SpaceX v dopise pro americkou Federální komisi pro komunikaci (FCC) uvedl, že úspěšně otestoval technologii Direct to Cell a může potvrdit bezproblémovou funkčnost s iPhony, Pixely a telefony Galaxy. Sluší se zmínit také to, že v dopise se uvádí, že na zmiňovaných telefonech byla satelitní komunikace dostupná i uvnitř budov, tedy ne pouze venku s dobrým výhledem na oblohu.