Android 11 Go se povinně objeví u všech smartphonů s méně než 2 GB RAM

Před několika týdny jsem vám přinesli názornou videoukázku toho, na co se můžete s příchodem Androidu 11 těšit. Novinek v systému přitom najdete opravdu mnoho, ať už jde o upravené notifikace, přepracované pořizování screenshotů, nebo takzvané „Power Menu“ (které se objeví při dlouhém podržení vypínacího tlačítka). Vývojáři z xda-developers.com však zároveň zjistili, že ne všechny v budoucnu představené smartphony budou moci klasický Android 11 používat.

Google plans to make Android Go Edition required for new low RAM devices https://t.co/LqlmcUl5bE