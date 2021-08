Americký prezident podpořil snadněji (uživatelsky) opravitelnou elektroniku

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Podle CNN bychom se v budoucnu mohli dočkat masového rozšíření snadno (uživatelsky) opravitelných smartphonů a jiných zařízení, což by mělo prodloužit celkovou životnost spotřební elektroniky. Současný trend většiny výrobců je produkovat zařízení, která je relativně obtížné opravit. Přeborníkem v tomto odvětví je Apple, který je nechvalně proslulý obtížnou opravitelností svých produktů, které někdy v podstatě ani opravit nelze (například sluchátka AirPods). Kritikům přístupu Applu se také nelíbí, jak cupertinský gigant záměrně dělá život těžší osobám specializujícím se na (pozáruční) opravy.

Apple se této kritice samozřejmě brání a své postupy odůvodňuje mimo jiné tím, že design telefonu zajišťuje, aby byl vyžadován „správný a bezpečný“ způsob opravy. S tím se ovšem neztotožňuje současný americký prezident Biden. Ten během minulého měsíce vyzval úřad Federal Trade Commission (FTC), aby přichystal sadu nařízení. Ta mají zabránit výrobcům elektroniky v tom, aby znemožňovali nezávislým opravářům opravit porouchanou elektroniku. Úřad FTC přislíbil, že se postará o to, aby byla odstraněna opatření znemožňující opravu elektroniky včetně často diskutovaných iPhonů. V budoucnu by tak mohlo být od společností vyrábějících elektroniku (včetně Applu) vyžadováno, aby zajistily, že jsou náhradní díly, potřebné nástroje (včetně diagnostiky) i návody k opravám snadno dostupné i pro techniky/opraváře, kteří nejsou zaměstnáni daným výrobcem.

Snadno a levně opravitelné smartphony zákonitě prodlouží jejich životní cyklus a oddálí tak nákup nového modelu.

CEO společnosti iFixit, která je velkým propagátorem hnutí „Right to repair“ neboli „práva na (uživatelskou) opravu“, Kyle Wiens, uvádí, že zákony upravující tuto problematiku, by mohly například přinutit výrobce, aby místo speciálních šroubků používali jejich běžnější, snadněji dostupnou alternativu, nebo aby zajistili, že bude výměna baterie jednodušší.

Naproti tomu David McQeen ze společnosti ABI Research uvádí, že i malé změny by se mohly projevit na hodnocení IP (zvýšené odolnosti). Namítá rovněž, že pokud by byly smartphony extrémně snadno opravitelné, mohlo by to některé společnosti motivovat k tomu, aby využívaly méně kvalitní komponenty (právě z důvodu jejich snadné výměny).

Pedro Pacheco z Gartneru naopak věří, že výrobci musí navrhnout telefony (a elektroniku obecně) takovým způsobem, aby byla oprava cenově dostupná. V současnosti se totiž mnohdy vyplatí namísto opravy koupit zkrátka nový telefon či elektronické zařízení. Zároveň upozorňuje na fakt, že v zájmu výrobců není mít na trhu snadno (a levně) opravitelné smartphony také z toho důvodu, že to zákonitě prodlouží jejich životní cyklus a oddálí nákup nového modelu.