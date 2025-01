Acer rozšiřuje portfolio počítačů Copilot+

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Společnost Acer oznámila rozšíření své nabídky počítačů Copilot+ napříč portfoliem notebooků a stolních počítačů. Patří mezi ně tenké a lehké notebooky Swift Go 14 AI a Swift Go 16 AI, cenově výhodné notebooky Aspire 14 AI, elegantní a stylové stolní počítače Aspire S AI a Aspire C AI all-in-one (AIO) a výkonný mini počítač Revo Box AI. Všechny nové produkty jsou vybaveny nejnovějšími procesory s integrovanými jednotkami pro zpracování neuronů (NPU), které zajišťují výkon pro pracovní zátěže založené na umělé inteligenci.

Nové počítače Acer Copilot+ využívají výkon umělé inteligence ke zvýšení produktivity a kreativity. Notebooky Swift Go 16 AI a Swift Go 14 AI a počítače Aspire C AI AIO jsou poháněny procesory AMD Ryzen™ AI řady 300, které poskytují dokonalé možnosti umělé inteligence, jež zvyšují produktivitu a efektivitu mobilních profesionálů. Notebooky Aspire S AI a Revo Box AI jsou vybaveny procesory Intel Core Ultra (řada 2), které pomáhají lidem efektivně zvládat intenzivní pracovní zátěž.

Nové tenké a lehké notebooky Swift Go AI od společnosti Acer přinášejí nejnovější hardware pro pracující profesionály, studenty a všechny, kteří si hlídají svůj rozpočet a zároveň si na cestách zachovávají vysokou produktivitu. Notebooky Swift Go 16 AI (SFG16-61/T) a Swift Go 14 AI (SFG14-64/T) jsou poháněny novými procesory AMD Ryzen AI řady 300 s architekturou Zen 5 využívajícími až 8 vysoce výkonných jader a 16 vláken, které se taktují až na 5,0 GHz při maximálním zvýšení zpracování.

Procesor je navíc vybaven architekturou AMD XDNA 2 NPU, která poskytuje až 50 TOPS, a nejnovější grafikou AMD Radeon 800M pro lepší streamování, editaci a další funkce. Nové notebooky Swift Go AI mohou pracovat efektivně a spolehlivě při celodenním používání s výdrží baterie až 24,9 hodiny přehrávání videa, přičemž pohánějí funkce AI, jako jsou Acer PurifiedVoice 2.0 a Acer UserSensing 2.0.